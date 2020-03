Kirchbauverein Wendessen sammelt für neue Kirchenglocken

Wendessen. Fast 40 Mitglieder des Kirchbauvereins St. Georg Wendessen hörten sich in der Alten Schule den Jahresbericht des Vorstands an.

Vorsitzende Ulrike Jungkurth und der Vorstand seien begeistert gewesen über das große Interesse an der Arbeit des Vereins, heißt es in der Mitteilung.

Unter anderem wählte der Verein auch den Vorstand neu. Vorsitzende bleibe Ulrike Jungkurth, Stellvertreter ist Jürgen Lingelbach, Kassenwart Ralf Eilers und Schriftführerin Dietlind Gärtner-Peterhoff. Beisitzer sind Martina Olbrich und Dirk Naumann.

Ulrike Jungkurth habe ihre Jahresbilanz gezogen. Demnach seien fast 1400 Besucher zu den Veranstaltungen des Vereins gekommen. Nach der Fertigstellung der Kirchgartenmauer sei nun das Ziel, die nach dem Zweiten Weltkrieg aus Eisen gegossenen Glocken der Kirche zu erneuern.

Ein Glockensachverständiger, so heißt es in der Mitteilung, habe den Wendesser Glocken noch eine Lebensdauer von etwa zehn Jahren gegeben. So würden nun alle Einnahmen, die aus verschiedenen Quellen kämen, für dieses Projekt eingesetzt.

Dazu diene auch der Verkauf kleiner Tonglocken, die von einer Töpferin aus Evessen hergestellt würden, diverse Privatspenden, aber auch Benefizveranstaltungen wie die Lesungen der Autoren Hans-Peter Loch und Rainer Sliepen und die Orgelmusik von Kantor Hans-Hermann Haase.

Diese Veranstaltung habe an zwei Abenden etwa 200 Besucher in die Kirche gelockt. Der Erlös komme zu 100 Prozent dem Glockenprojekt zugute.