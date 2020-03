Wolfenbütteler Tierheim befürchtet finanzielle Probleme

„Das Coronavirus macht sich auch bei uns bemerkbar“, sagt Ute Rump, Vorsitzende des Tierheims und Tierschutzvereins Wolfenbüttel. Vor allem finanziell sei die aktuelle Lage spürbar. Laut Rump haben sich viele Tierhalter dazu entschlossen, ihre Tiere nicht in die Urlaubsbetreuung im Tierheim abzugeben. „Die Menschen haben ihren Urlaub storniert. So kann auch das Tier in der Familie bleiben. Für uns ist das natürlich ein großer...