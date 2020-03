Wolfenbütteler Bürgermeister droht mit Ausgangssperre

Wolfenbüttels Bürgermeister Thomas Pink droht mit einer Ausgangssperre. Damit reagiert er auf das häufig immer noch unvernünftige Verhalten von Bürgern in der Stadt. „Schluss mit der Freiwilligkeit“, fordert heute (Freitag, 20. März 2020) Bürgermeister Thomas Pink, „wenn die Appelle, soziale Kontakte zu beschränken, sich nicht in Gruppen zu tummeln oder nicht dicht an dicht in Lokalen zu sitzen nicht fruchten, dann muss eine Ausgangssperre durch den Staat verhängt werden.“

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung Ich willige ein, dass mich die BZV Medienhaus GmbH regelmäßig per E-Mail über Medienangebote (Digital und Print), Gewinnspiele, Leserreisen, Treueangebote, Meinungsumfragen, Veranstaltungen sowie Angebote aus dem Online-Shop per E-Mail informiert. Diese Einwilligung kann ich jederzeit per E-Mail, durch Nutzung des in den E-Mails enthaltenen Abmeldelinks, widerrufen.



Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Corona in Artikel Opt-In-Text * Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

„Die Lage ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst“, hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwochabend in ihrer Fernsehansprache betont. Pink habe nun die Geduld verloren, nachdem er in den vergangenen Tagen das Treiben in der Stadt verfolgt habe.

„Die getroffenen Maßnahmen werden einfach ignoriert. Egal ob junge Bürgerinnen und Bürger oder auch Ältere, die je eigentlich von uns mit den Aktionen geschützt werden sollen, die Leute begreifen es einfach nicht,“, sagt er kopfschüttelnd. Der unverantwortliche und sorglose Umgang mancher Wolfenbütteler stoße nicht nur ihm übel auf. Mögliche Konsequenz: Eine von der Stadt Wolfenbüttel verhängte Ausgangssperre.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit: Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Eine Ausgangssperre verhängen könne eine Gebietskörperschaft – also Gemeinde, Stadt, Landkreis, Land oder Bund – , wenn die öffentliche Sicherheit gefährdet sei. Diese Ausgangssperre könne im Rahmen der Seuchenbekämpfung verhängt werden. Verboten wären dann das Verlassen der eigenen Wohnung (abgesehen von wenigen Ausnahmen) und damit auch das Aufhalten auf öffentlichen Straßen, Plätzen oder Parks. Ein Verstoß dagegen wäre eine Straftat und könne mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder mit einer Geldstrafe geahndet werden. „Wollen die Leute das?“, fragt sich der Bürgermeister.

Corona im Landkreis Wolfenbüttel- Die Fakten auf einen Blick

Er werde die nächsten Tage gemeinsam mit dem Städtischen Ordnungsdienst das Verhalten der Bürgerinnen und Bürger genau verfolgen und sich auch nicht davor scheuen, diese auf ihr Fehlverhalten anzusprechen. Und spätestens am Montag eine Entscheidung treffen.

Am Donnerstag hatten Polizei und Städtischer Ordnungsdienst in der Stadt Wolfenbüttel bereits verstärkt Präsens gezeigt und Kontrollen gemacht, um die bestehenden Allgemeinverfügungen der Kommunen umzusezten. In einer Mail schreibt die Polizei: „Im Kampf gegen das Corona-Virus geht es der Polizei im Zusammenwirken mit den örtlichen Kommunen um eine flächendeckende Überwachung von öffentlichen Straßen und Flächen.

Die Polizei erhöhe massive ihre Polizeipräsenz und werde gezielt Personen beziehungsweise Personengruppen ansprechen, die sich nicht entsprechend der Verfügung verhielten. „Sollte ein Ansprechen der Personengruppe nicht zum Ziel führen, sind auch andere polizeiliche Maßnamehn denkbar, wie zum Beispiel das Aussprechen von Platzverweisen“, so die Polizei.

Bei erkennbaren Verstößen in Geschäften, die im Zusammenhang mit dem Verkauf von Lebensmitteln stünden, könnten diese im Zusammenwirken mit der Kommune geschlossen werden. Nach dem Infektionsschutzgesetz könnten zudem Verfahren eingeleitet werden.

Die Polizei bringt es deutlich auf den Punkt: „Halten Sie sich an die bestehenden Allgemeinverfügungen der Kommunen und halten Sie sich nicht in größeren Gruppen auf. Sie gefährden dadurch nicht nur sich, sondern auch andere. Reduzieren Sie Ihre sozialen Kontakte auf ein absolutes Minimum. Wir appellieren an ihre Vernunft und Verantwortung.“

981 Fälle von Coronavirus sind in Niedersachsen bestätigt

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen