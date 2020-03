Wolfenbütteler Kirchengemeinden haben kreative Ideen

Wolfenbüttel. Die Predigt zum Mitnehmen und vieles mehr gibt es in diesen Krisenzeiten in Stadt und Kreis. Viele läuft auch über Online-Angebote.

In Zeiten der Corona-Pandemie ist es auch für die Kirche schwer, den Kontakt zu den Menschen halten und für sie da zu sein. Kreative Wege werden vielfach mit diesem Ziel beschritten. So hat beispielsweise die Propstei Wolfenbüttel ihre Onlineangebote erweitert.

Videoandachten

Unter „www.propstei-wf.de“ und bei Facebook unter „Ev.-luth. Propstei Wolfenbüttel“ gibt es laut Pressemitteilung aktuelle Infos und zum Beispiel regelmäßig Videoandachten. Auch die Erreichbarkeit der Pfarrämter etwa für Fragen zu Trauerfeiern wird genannt, telefonische Hilfsangebote kommen hinzu. Es gibt Aushänge und Rundbriefe.

Predigt zum Mitnehmen

Die Kirchengemeinde Dreieinigkeit Schöppenstedt bietet die Predigt zum Mitnehmen. „Dafür haben wir an allen drei Kirchen grüne Ordner an die Kirchtüren gehängt, in denen sich die aktuelle Predigt für den Sonntag sowie weitere Texte finden und die man einfach herausnehmen kann, um dann zuhause zu lesen, zu beten und zu singen“, wird Propst Martin Fiedler zitiert. „Das soll ein Angebot für die sein, die digital nicht so unterwegs sind und kaum oder gar keinen Zugriff auf Inhalte aus dem Internet haben“, ergänzt Pfarrerin Stefanie Röber.

Traditionelles Turmblasen

Dazu gibt es auch musikalische Angebote. So wird von diesem Sonntag an regelmäßig vom Kirchturm der St.-Stephanus-Kirche Musik zu hören sein. Damit werde die Tradition des Turmblasens aufgenommen – freitags und sonntags, jeweils um 10 Uhr. Zu Beginn wird geläutet, dann gibt es etwa fünf Minuten Musik vom Turm und zum Abschluss noch einmal die Glocke, so Propsteikantor Julian zum Ablauf.

Projekt „Corona-Blues“

Die Kirchengemeinde Dreieinigkeit hat mit der Markus-Gemeinde am Elm das Projekt „Corona-Blues“ ins Leben gerufen. Menschen, die musikalisch unterwegs sind, können zuhause ein Video aufnehmen, in dem sie ihr Lieblingslied aus dem Evangelischen Gesangbuch spielen und/oder singen. Das Video wird per E-Mail an evessen.buero@lk-bs.de geschickt und veröffentlicht, so die Mitteilung. Allerdings sind Urheberrechtsvorgaben zu beachten. So dürfen nur gemeinfreie Stücke veröffentlicht werden. Die digitalen gottesdienstlichen Angebote gibt es unter www.dreieinigkeit-schoeppenstedt.de/kirche-digital

Öffnungszeiten und Kontakt

In Groß Dahlum ist das Büro montags und mittwochs von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Kontakt und Info: dahlum.buero@lk-bs.de oder (05332) 3342 oder www.dahlum-evangelisch.de

Das Büro der Markus-Gemeinde ist dienstags von 10 bis 12 Uhr und donnerstags von 15 bis 18 Uhr besetzt. Kontakt und Info: (05333) 425, evessen.buero@lk-bs.de und www.markus-gemeinde-am-elm.de

Mittwochs von 10 bis 12 Uhr und donnerstags von 15 bis 18 Uhr ist das Büro der Kirchengemeinde Dreieinigkeit zu Schöppenstedt geöffnet. Kontakt und Info: (05332) 968040, schoeppenstedt.buero@lk-bs.de, die Pfarrer unter (05333) 425 oder (05332) 968031, im Internet: www.dreieinigkeit-schoeppenstedt.de

Andacht zum Weitergeben

In der Kirchengemeinde An der Ohe (Veltheim/Schulenrode) hat sich laut Mitteilung der Kirchenvorstand der Orte entschieden, jeden Sonntag schriftliche Andachten anzubieten, die möglichst vielen Gemeindemitgliedern zugänglich gemacht werden sollen. Das geschieht zum einen durch Aushang in den Schaukästen oder per E-Mail. Alle sind aufgerufen, die Andachten älteren Familienmitgliedern oder Nachbarn zugänglich zu machen.

Über die Homepage

Es wird angeboten, www.schulenrode.de zu nutzen und die Rubrik Unsere Kirche, „Gemeindliches Leben in Corona-Zeiten“ als Informationsquelle heranzuziehen und weiterzuleiten. Täglich um 12 Uhr wird für ein gemeinsames Gebet geläutet. Am Sonntag um 21 Uhr läuten die Glocken der katholischen und evangelischen Kirchen für 3 Minuten. Wer möchte, kann als Zeichen der Verbundenheit eine brennende Kerze ins Fenster stellen.