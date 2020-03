Täter dringen in Wolfenbütteler Einkaufsmarkt ein

Der Einbruch ereignete sich an der Straße Am Wasserwerk in Wolfenbüttel.

Wolfenbüttel. Der versuch, durch eine Mauer in einen weiteren Raum zu kommen, sei gescheitert, so die Polizei. Es werden Zeugen gesucht.

Bislang nicht ermittelte Täter sind laut Polizei im Zeitraum zwischen Samstag, 28. März, 22 Uhr, und Montag, 30. März, 8 Uhr, über das Dach in die Räumlichkeiten eines Nahversorgungsmarktes An der Straße Am Wasserwerk in Wolfenbüttel eingedrungen. Im Inneren des Marktes hätten der oder die Täter offensichtlich gewaltsam durch eine Mauer in einen weiteren Raum des Marktes gelangen wollen. Dieser Versuch sei jedoch gescheitert. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet, zum entstandenen Sachschaden können keine Angaben gemacht werden, so die Polizei. Zeugen werden gesucht.

Hinweise: (05331) 9330.