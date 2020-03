MIT will Wolfenbütteler Handel mit Online-Shopping fördern

Alex Parker tritt an diesem Dienstag für die MIT auf. Das Foto zeigt ihn bei einem Konzert in der ausverkauften Kulturscheune in Salzgitter.

Neue Wege geht die Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) an diesem Dienstag, 31. März, bei der Unterstützung des lokalen Handels in der Corona-Krise. Das erste Wolfenbütteler Online-Live-Shopping-Event wird von 18.30 Uhr an aus dem Autohaus Gebrüder Bormann in Halchter gesendet. Es wird auf der Facebookseite der MIT zu sehen sein: https://www.facebook.com/MittelstandsvereinigungWolfenbuettel/

Alex Parker tritt auf

Als Stargast wird Alex Parker auftreten. Er wird ohne Gage seine Udo-Jürgens-Lieder präsentieren, kündigt Michael Heimbs (Heimbs Consult) an, der das Event initiiert und die MIT als Mitorganisator gewonnen hat. Laut Heimbs stellen Wolfenbütteler Händler sich vor der Kamera vor, ebenso einzelne Produkte. Sie erläutern auch die aktuell möglichen Verkaufswege und nehmen Bestellungen an.

Eine Verlosung

Es soll laut Heimbs noch eine weitere Überraschung geben. Unter allen, die ab der Sendung bei den teilnehmenden Unternehmen online oder telefonisch in den nächsten Wochen bestellen, werden drei Preise verlost, die von der Stadt Wolfenbüttel gestiftet worden sind, so Heimbs. Nach Stand der Dinge soll das Online-Shopping in den nächsten Wochen wiederholt werden.