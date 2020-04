Vermutlich mit einem Stein zertrümmerten unbekannte Täter einen Schaukasten in Klein Biewende. (Symbolbild)

Wolfenbüttel. Ein Schaukasten in Klein Biewende ist noch nicht ermittelten Randalieren zum Opfer gefallen. Vermutlich zertrümmerten sie ihn mit einem Stein.

Schaukasten in Klein Biewende zerstört

Unbekannte haben zwischen Dienstag und Mittwoch an einem Schaukasten der Gemeinde Klein Biewende randaliert, teilt die Polizei mit. Die Unbekannte Täter haben vermutlich einen Stein geworfen, heißt es in der Polizeimitteilung. Dabei ist der Schaukasten der Samtgemeinde Elm-Asse in der Dorfstraße zu Bruch gegangen, schreibt die Polizei.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens kann die Polizei bisher keine Angaben machen.

Die Polizei bittet um Hinweise unter (05331) 9330.