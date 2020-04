Mit „halben Fahrrädern“ in Wolfenbüttel unterwegs

Wer in diesen Tagen auf dem Radweg zwischen Wolfenbüttel und Braunschweig unterwegs ist, dem fallen zwei Personen auf, die mit ungewöhnlichen Rädern, so genannten Halfbikes, unterwegs sind. Das sind Sabina und Stefan Brandes aus Wolfenbüttel, die sich diese ungewöhnlichen Fahrzeuge zugelegt haben. Denn wie der Name schon verrät, handelt es sich um halbe Fahrräder. So fehlt den Halfbikes zum Beispiel ein Sattel. Man fährt also nur im Stehen. Ein Rücktritt ist auch nicht vorhanden, dafür gibt es aber eine Handbremse. Der Lenker ist klein. Er dient nur zum Festhalten, denn das Gefährt wird nur mit einer Gewichtsverlagerung durch den Oberkörper gelenkt.

Deshalb verrät Stefan Brandes auch: „Das Fahren mit dem Halfbike ist nicht mit dem Fahrradfahren im Stehen vergleichbar. Es ist ein ganz anderes Fahrgefühl.“ Deshalb muss man sich als Nutzer der Halfbikes auch erst einmal mit dem Gerät vertraut machen. „20 bis 30 Minuten Übungszeit benötigt man am Anfang schon, ehe man losfahren kann“, berichtet Sabina Brandes. Nach den 20 bis 30 Minuten habe man dann aber ein Aha-Erlebnis, ergänzt Stefan Brandes. Das Lenken durch Verlagerung des Oberkörpers ist gewöhnungsbedürftig und gleicht eher dem Fahren mit einem Skateboard als einem Fahrrad.

Entwickelt habe das Halfbike ein Start-Up-Unternehmen aus Sofia in Bulgarien. Sportlehrer Stefan Brandes stieß im Internet auf die Halfbikes, als er nach neuen Sportgeräten suchte. 500 Euro hat er für sein Halfbike bezahlt. Inzwischen gibt es bereits die dritte Generation dieses innovativen Fahrzeugs, mit dem der ganze Körper trainiert wird. Auch das Gleichgewicht und die Reflexe werden trainiert. Das Bike ist klappbar, leicht und kompakt und somit kann man es überall hin mitnehmen. Die Entwickler sehen den Einsatzbereich klar in großen Städten, um von einem Ort zum anderen ohne Auto zu kommen, hat Brandes erfahren.

Allerdings haben die Halfbikes derzeit noch eher den Status eines Trainings- und Fitnessgeräts. Ein Einsatz im normalen Straßenverkehr sei derzeit nicht denkbar, da es nicht verkehrstauglich ist, meint Polizei-Pressesprecher Frank Oppermann. Seine Kollegin, die Verkehrssicherheitsbeauftragte Simone Hartmann, konnte auch nicht mehr sagen: „Ich kann Ihnen leider zu dem Thema Halfbikes keine genauen Auskünfte geben. Zu den doch noch sehr unbekannten Geräten gibt es noch keine rechtliche Würdigung beziehungsweise. Erfahrungswerte.“ Auch Hartmanns Kollegen aus anderen Dienststellen sowie die Landesverkehrswacht hätten dazu noch keine Informationen. Hartmann stellte dennoch fest: „Rechtlich gesehen handelt es sich bei den Halfbikes jedoch nicht um Fahrräder.“