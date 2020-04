Unbekannte brechen fünf Gartenlauben in Wendessen auf

Die Taten ereigneten sich im Kleingartenverein an der Straße Am Friedhof.

Bislang nicht ermittelte Täter haben laut Polizei zwischen Dienstag, 21. April, 13 Uhr, und Mittwoch, 22. April, 9 Uhr, fünf Gartenlauben in Wendessen aufgebrochen.

Eingangstüren aufgebrochen

Die Unbekannten hätten dafür jeweils die Eingangstüren der Lauben im Kleingartenverein an der Straße Am Friedhof aufgebrochen. Aus den Lauben wurden verschiedene Gegenstände, so zum Beispiel Bohrmaschinen, eine Kreissäge und auch ein Fernseher, entwendet, so die Polizei. Zum entstandenen Gesamtschaden könnten derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Zahlreiche Einbrüche bereits Anfang April

Bereits Anfang April hatten unbekannte Täter eine Vielzahl von Gartenlauben in Groß Denkte aufgebrochen, so Polizeisprecher Frank Oppermann. Ein Tatzusammenhang sei nicht auszuschließen, die Ermittlungen laufen. Zeugen werden gesucht.

Hinweise: (05331) 9330.