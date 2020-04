Chorprobe in Wolfenbüttel im Bügelstudio

Martin Zimmermann, vielen Wolfenbütteler als Vorstandsmitglied des Verkehrsclubs Deutschland, Kreisgruppe Wolfenbüttel, bekannt, ist ein begeisterter Chorsänger. Zuletzt trat er vor einigen Wochen auch mit einem Chor in der Wolfenbütteler Lindenhalle auf. Aber diese Auftritte sind in Corona-Zeiten natürlich nicht mehr möglich. Das gilt auch für die Chorproben, denn Abstandhalten ist das große Gebot der Stunde. Und das geht natürlich bei Chorproben nicht, da dabei die Sängerinnen und Sänger immer ganz eng beieinanderstehen müssen.

Dennoch nimmt Zimmermann in diesen Tagen regelmäßig an Chorproben des Kammerchores Braunschweig teil. Er berichtete: „Leider können wir ja momentan wegen der Corona nicht zusammen singen. Unser Chorleiter hatte aber eine tolle Idee.“ Der Chorleiter nimmt bei sich zu Hause ein Lied in den vier Stimmlagen Bass, Tenor, Alt und Sopran auf und schickt sie den Chormitgliedern.

Zimmermann hört sich dann das übermittelte Lied an und singt dann im Wohnzimmer seinen eigenen Teil in der passenden Stimmlage, – per Kopfhörer und Mikro am Smartphone. Dazu legt er die Noten und die Aufnahmegeräte auf sein Bügelbrett, da er im Stehen singt. Er spricht deshalb scherzhaft von einer „Chorprobe im Bügelstudio“.

Wenn er mit seiner Aufnahme zufrieden ist, schickt er sie seinem Chorleiter. Der schneidet sie dann zurecht und fügt sie gemeinsam mit den anderen Zusendungen der Chormitglieder zu einem gemeinsamen Chorstück zusammen. So geschehen zuletzt mit dem bekannten Stück der irischen Gruppe U2 „With or without you“.

Danach verteilt der Chorleiter ein neues Lied an alle Chormitglieder. So kommen fast jeden Tag neue Aufnahmen zustande, erzählt Zimmermann: „Als Kontakt-Software nutzen wir Whatsapp.“

Der Wolfenbütteler ist von dieser Vorgehensweise, die auch für andere Chöre nutzbar wäre, sehr begeistert: „Wir pflegen und halten hier als wunderbare Gelegenheit den gemeinsamen Kontakt im Chor und feuern uns immer wieder neu an. Das macht einen Riesen-Spaß.“