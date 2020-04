Der Frühling versorgt die Menschen im Landkreis Wolfenbüttel mit bestem Wetter. Auch für die kommenden Tage sind laut Vorhersage Sonnenschein und Temperaturen bis an die 20 Grad angesagt. Beste Voraussetzungen für ein Eis. Trotz Corona-Krise werden die Eisdielen im Landkreis gut besucht.

„Wir sind sehr zufrieden mit dem bisherigen Wetter und die Begeisterung der Menschen für unser Eis", berichtet Giovanni Marcovecchio vom Eiscafé Martini in Wolfenbüttel. Sein Gastronomiebetrieb bietet seit vergangenen Donnerstag Eis zum Mitnehmen an. Damit dies möglich ist, musste Marcovecchio einige Sicherheitsvorkehrungen treffen. „Wir haben wirklich sehr viele Hinweisschilder aufgestellt. Zudem gibt es Klebestreifen zum Abstandhalten an den Wänden und auf dem Fußboden“, erzählt der Italiener. Die meisten Gäste würden sich an den Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus halten. „Ein paar Ausnahmen gibt es aber immer“, sagt er gegenüber unserer Zeitung.

Für einen reibungslosen Ablauf bei den Eisbestellungen sorge auch die Möglichkeit, über Whatsapp das Eis zu bestellen. Die Kunden kommen dann nur noch vorbei und holen ihr Eis ab. „Das klappt wirklich wunderbar und es gibt keine Warteschlangen“, sagt Marcovecchio. Auch bei der Auswahl der Eissorten sei ein Trend zu beobachten. Viele Kunden bestellten in letzter Zeit eher klassische Sorten wie Schokolade, Stracciatella oder Vanille: „Vielleicht, weil sie nicht viel Zeit bei der Auswahl verschwenden wollen“, vermutet der Eisdielen-Inhaber.

Im Eiscafé Adria in Schladen sind dagegen besondere Eissorten gefragt. „Momentan gehen die Sorten griechischer Joghurt und Cookies ganz gut“, berichtet Elvira Dzananovic. Das Café am Damm musste

Maria Dzananovic steht im provisorischen Verkaufsraum des Eiscafés Adria in Schladen. Foto: Privat

ebenfalls für einen fortlaufenden Außer-Haus-Verkauf einige Maßnahmen treffen. Kunden müssten nun im Wintergarten bestellen und anschließend mit ihrer Eiskugel zügig das Umfeld des Eiscafés verlassen. „Es ist vorgeschrieben, dass in einem Umkreis von 50 Metern rund um das Café keine Speisen verzehrt werden dürfen. Darauf weisen wir unsere Kunden auch ständig hin“, erklärt Dzananovic.

Laut einer Frage-und-Antwort-Liste auf der Homepage der niedersächsischen Landesregierung sei aber ein „rasches Lecken an der Eiskugel“ erlaubt: „Bei der Anwendung der Verordnung darf insofern pragmatisch vorgegangen werden, als durch erstes rasches Lecken an einer Eiskugel während des zügigen Sichentfernens von der Eisdiele ein Heruntertropfen des Eises auf Kleidung oder Fußboden verhindert werden darf. Für den Verzehr des Resteises gilt jedoch der Abstand von 50 Metern“, heißt es auf der Homepage.

Dieser Hinweis der Landesregierung ist auch Jan Kaletka ein Begriff. Der Inhaber der Eisdiele „Eiszeit“ in Salzdahlum achtet sehr darauf, dass sich seine Kunden nach dem Kauf 50 Meter vom Grundstück entfernen. „Da werde ich richtig böse, wenn sich manche Menschen nicht daran halten. Auch die Polizei musste einmal kommen, um der Regel Nachdruck zu verleihen.“ Ein Verstoß gegen diese Regel koste laut Kaletka 150 Euro Strafe für den Einzelnen und weitaus mehr für das Eiscafé.

Dabei habe er und seine Mitarbeiter schon viel für die Sicherheit und die Hygiene getan. Beispielsweise trennen Plexiglasscheiben den Kunden vom Eisverkäufer. Auch die Eisausgabe werde strikt von der Geldabgabe getrennt. „Es erfolgt auch alles kontaktlos mittels Ablagefläche für Geld und Eisbecher“, erklärt Kaletka.

Über das aktuelle Geschäft könne er sich aber nicht beschweren. Auch der eigens eingerichtete Lieferdienst laufe sehr gut. „Wir liefern zu festen Tagen in die unmittelbare Umgebung, nach Wolfenbüttel und sogar nach Braunschweig. Das wird sehr gut angenommen“, verrät Kaletka. Beliebte Eissorten im Eiscafé Eiszeit sind momentan Joghurt-Mango, Salz-Karamell und Zartbitter-Schokolade. „Auch ganze Eisbecher werden mit nach Hause genommen. Das freut uns natürlich sehr“, findet der Eiszeit-Inhaber.

