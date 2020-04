Stadtwerke Wolfenbüttel reinigen Trinkwasserleitungen

Ab Montag lassen die Stadtwerke Wolfenbüttel die Trinkwasserleitungen in den folgenden Bereichen reinigen:

Montag, 27. April: Campestraße, Wilhelm-Raabe-Straße, Sperlingsgasse, Wilhelm-Raabe-Straße, Neuer Weg, Alter Weg, Ungerstraße, Kleine Breite, Brockenblick, Blankenburger Straße, Räubergasse, Campestraße.

Dienstag, 28. April: Hermann-Korb-Straße., Robert-Koch-Straße., Vorchowweg, Sauerbruchweg, Röntgenweg, Ilsenburger Straße., Werner-Schrader-Straße., Blumenstraße, Tulpenweg, Dahlienweg, Nelkenweg, Asternweg, Lilienweg, Räubergasse, Paracelsusstraße, Behringstraße, Neuer Weg.

Mittwoch, 29. April: Gärtnerwinkel, Kleine Breite, Otto-Hahn-Weg, Justus-von-Liebig-Straße, Kleine Breite, Zum Gärtnerland, Am Sonnenhang, Blütenweg, Am Kräutergarten, Am Gemüsegarten, An der Schildwiese, Am Roten Amte, Grünlandweg, Kolpingstraße

Donnerstag, 30. April: Am Kälberanger, Forstweg, Alter Weg, Große Breite, Moorwinkel, Am Brandeswinkel, Am Schwedendamm, Am Schiefen Berg.

Die Arbeiten finden in der Zeit von 7 bis 17 Uhr statt. Die Stadtwerke weisen darauf hin, dass während der mehrminütigen Spülungen es sowohl zu Druckschwankungen, kurzen Versorgungsunterbrechungen als auch zu Trübungen des Leitungswassers kommen könne. Die Trübungen seien aber gesundheitlich unbedenklich.

WC-Spülungen funktionieren während der Spülung wie sonst auch. Die Stadtwerke Wolfenbüttel bitten Anlieger lediglich darum, druckabhängige Geräte wie Wasch- und Geschirrspülmaschinen während der Spülung nicht in Betrieb zu nehmen. Wenn möglich sollte auch das Zapfen von Warmwasser aus einem Warmwasserspeicher während der Spülungen vermieden werden, heißt es in der Mitteilung weiter.

Bei Rückfragen zu den Rohrnetzspülungen oder bei Störungsfällen, sind die Stadtwerke Wolfenbüttel rund um die Uhr telefonisch unter (05331) 408111 erreichbar.