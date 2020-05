Mülltonne in Wolfenbüttel in Brand – Zeugen gesucht

Aus bislang noch nicht ermittelter Ursache ist laut Polizei am Donnerstag, 7. Mai, gegen 2.25 Uhr der Inhalt einer an einer Hofeinfahrt an der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße abgestellten Mülltonne in Brand geraten. Die Ortswehr habe das Feuer schnell gelöscht, die Mülltonne sei vollständig zerstört worden. Zur Schadenshöhe kann die Polizei keine Angaben machen.

Hinweise: (05331) 9330.