Einbrecher steigen in Wohnung in Fümmelse ein

Einbrecher sind am Montag im Zeitraum zwischen 16 und 18.30 Uhr in eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Fümmelse, Ritterhof, eingestiegen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurden Schmuck sowie verschiedene Elektrogeräte und Bargeld gestohlen. Zur genauen Schadenshöhe könne derzeit keine Angabe gemacht werden, teilt die Polizei weiter mit. Hinweise nimmt sie entgegen unter (05331) 933-0.