Thurau soll weitermachen als Wolfenbütteler Kreisbrandmeister

Die Gemeinde- und Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehren haben sich für eine sogenannte Vorschlagswahl im Innenhof der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) in Schladen getroffen. An diesem Abend, so heißt es in der Mitteilung, stand Kreisbrandmeister Tobias Thurau zur Wiederwahl.

Mit dabei gewesen seien auch Amtsleiter Rüdiger Lehmann vom Amt für Ordnung und Verbraucherschutz des Landkreises Wolfenbüttel, der Leiter der Abteilung Ordnungs-, Rettungs- und Feuerwehrwesen im Landkreis Wolfenbüttel, Achim Zander, und Daniel Schubert als Mitarbeiter der Abteilung Ordnungs-, Rettungs- und Feuerwehrwesen des Landkreises. Alle drei hatten die Wahlleitung.

Thurau sei mit 83 Ja-Stimmen – bei 2 Enthaltungen und 3 Nein-Stimmen – mit 94 Prozent wiedergewählt worden. Die 88 anwesenden Ortsbrandmeister oder deren Stellvertreter und die 6 anwesenden Gemeindebrandmeister sowie der Stadtbrandmeister aus Wolfenbüttel hätten hierbei nur das Vorschlagsrecht gehabt. Ernannt werden müsse Thurau durch den Kreistag.