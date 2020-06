Welche Prominente die HAB in Wolfenbüttel besucht haben

Die Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel wurden in den vergangenen Jahrhunderten schon von vielen bekannten Gelehrten, Schriftstellern und Politikern besucht.

Fast jeder Bundespräsident war schon da. Bekannte Schriftsteller wie Günter Grass, Walter Kempowski oder Ulla Hahn haben in ihr gelesen. Und auch berühmte Künstler wie das Ehepaar Christo besuchten sie: Die Herzog August Bibliothek (HAB) wurden in den vergangenen Jahrhunderten schon von vielen bekannten Gelehrten, Schriftstellern und Politikern besucht.

Das Künstlerpaar Christo und Jeanne Claude besuchte im Jahr 2000 die Bibliothek. Foto: Peter Endig / dpa

Sie alle haben sich bei ihren Besuchen in das Goldene Buch der HAB oder in die Besucherbücher, die früher Fremdenbücher hießen, eingetragen. Diese Bücher werden sein 1667 durchgängig geführt, was sie zu einer einzigartigen Quelle machen. Diese Bücher zeigen aber auch, dass von Anfang an, also seit der Öffnung der Bibliothek unter Herzog Rudolf August, dem Sohn des Namensgebers, auch „Normalsterbliche“, das heißt Bürger aus der Region die Büchersammlung in Wolfenbüttel besichtigten, aber nicht unbedingt benutzten. Das hat Dr. Hole Rößler herausgefunden. Er bereitet gerade mit seiner Kollegin Marie von Lüneburg im Auftrag der HAB ein kleines Buch vor, in dem ausgehend von den Einträgen in den Besucherbüchern verschiedene berühmte und interessante Besucher der Bibliothek vorgestellt werden. Das Buch soll Anfang 2021 im Verlag der HAB erscheinen.

Bundespräsident Johannes Rau eröffnete 2004 in Wolfenbüttel das Lessingjahr. Foto: Frank Wöstmann (Archiv)

Da die Bibliothek aber eben auch eine Einrichtung des Hofes und Teil des obligatorischen Besichtigungsprogramms für auswärtige Gäste war, finden sich in den Büchern auch viele Einträge von Adligen, Diplomaten sowie Abenteurern und Scharlatanen. So war auch der berüchtigte Cagliostro in Wolfenbüttel, ebenso Emanuel Swedenborg. Zu den Abenteurern zählen neben Casanova etwa Simon van Geldern (der Großonkel Heinrich Heines). Natürlich war auch Wilhelm Busch Gast in der Bibliothek, als er seine Sommerfrische bei seinem Bruder in Wolfenbüttel verbrachte. Die Liste ist extrem lang. Insgesamt haben die beiden Bibliothekare rund 95.000 Einträge ausgezählt.

In erster Linie sei es darum gegangen, so Rößler, einen ansprechenden „Strauß“ interessanter Personen aus vier Jahrhunderten zusammenzustellen. Das Buch sei als Publikumsbuch und nicht als wissenschaftliches Fachbuch konzipiert. Rößler: „Es soll interessierten Besuchern einen Eindruck davon verschaffen, wer vor ihnen schon die Bibliothek besucht hat und mit welchen Motiven. Unsere Auswahl beschränkt sich vorerst auf 20 interessante Besucher aus vier Jahrhunderten.“

Der Schriftsteller Günter Grass las in Wolfenbüttel in der HAB aus seinen Werken. Foto: Udo Starke (Archiv)

Zu den Auserwählten gehören zum Beispiel (in Klammer das Jahr ihres Besuchs): August Hermann Francke (1682), Prinz Habaischi aus dem Libanon (1727), Montesquieu (1729), Georg Forster (1779), Ernst Jünger (1934) sowie Christo & Jeanne-Claude (2000). Zur Auswahl erklärte Rößler noch: „Wir haben es ja nicht auf Vollständigkeit abgesehen, sondern auf eine kurzweilige Lektüre.“ So wurde Georg Forster, der mit Cook die Welt umsegelt hatte, ausgesucht, weil er damals in Wolfenbüttel auf der Suche nach einer Anstellung für seinen Vater war, der hochverschuldet in London festsaß. Oder Prinz Habaischi, der sich auf arabisch und italienisch in die Fremdenbücher eingetragen hat. Er bereiste über viele Jahre hinweg die großen und kleinen Höfe Europas, um Geld für eine christliche Minderheit im Libanon, die Maroniten, zu sammeln. So kam er auch nach Wolfenbüttel.

Den beiden Autoren ist durchaus bewusst, dass die Liste prominenter und spannender Namen in Verbindung mit der HAB natürlich durchaus länger ist. Aber es ist ja durchaus auch möglich, weitere Bände zu veröffentlichen.

Laut Dr. Rößler wird es in der Publikation Beiträge geben zu (in Klammern: Jahr des Besuchs)- Philipp von Zesen (1674)- August Hermann Francke (1682)- Gottlieb Stolle (1703)- Maria Magdalena Böhme (1722)- Prinzessin Elisabeth Christine (1725)- Prinz Habaischi aus dem Libanon (1727)- Montesquieu (1729)- Simon van Geldern (1755)- Gotthold Ephraim Lessing (1756)- Johann Jacob und Ernestine Christine Reiske (1771)- Georg Forster (1779)- Katharina Bergobzoomer (1782)- Ludwig Uhland (1842)- Wilhelm Busch (1883)- Emanuel La Roche (1893)- Henriette Hontschik (1909)- Recha Rothschild (1921)- Carl Niessen und Studenten der Theaterwissenschaft aus Köln (1929)- Carl Schmitt/Ernst Jünger (1934)- Christo & Jeanne-Claude (2000)