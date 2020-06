A36-Anschlussstelle Wolfenbüttel Nordwest wird gesperrt

Im Zuge der Erneuerung der Schutzplanken auf der A36 zwischen Braunschweig-Heidberg und Wolfenbüttel-West erfolgen Arbeiten in der Anschlussstelle Wolfenbüttel-Nordwest teilt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mit. Die Anschlussstelle ist von Montag, 9 Uhr, bis zum Mittwoch, voraussichtlich 15 Uhr, gesperrt, so dass eine Auffahrt in Richtung Halle und die Abfahrt aus Richtung Braunschweig nicht möglich sind. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Die Landesbehörde bittet um Verständnis.

