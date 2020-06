Wohlfühl-Oase mit ICE-Charme: Das schmalste Haus Wolfenbüttels

Das schmale Fachwerkhaus ist zwischen anderen Fachwerkbauten in der Altstadt in Wolfenbüttel zu sehen. Das 2,20 Meter breite Haus wurde im Jahr 1751 gebaut.

Wer in diesem Haus leben will, muss sich was einfallen lassen. Die Enge lässt sich nur mit Kreativität bezwingen. Höhenangst ist nicht gut. Dazu löst allein die Fassade ständig ungläubige Gesichter bei Passanten aus, die dann neugierig einen Blick ins Innere erhaschen wollen. Für Wiebke Schlieker ist all das kein Problem: Sie ist stolze Besitzerin des wohl schmalsten Hauses in Wolfenbüttel.

Der Blick zeigt die Wendeltreppe durch zum Eingang im schmalen Fachwerkhaus in Wolfenbüttel. Foto: Peter Steffen / dpa

Im ersten Stock ist dieses Haus nur 2,10 Meter breit, wie aus Museumsdokumenten hervorgeht. Nur in Eisenach gebe es ein fünf Zentimeter schmäleres Haus, das Wolfenbüttel Konkurrenz mache, heißt es in einem Infoblatt, das auch Stadtführer für ihre Arbeit benutzen. Ob dieses Gemäuer nun das schmalste Haus der Stadt, Niedersachsens oder sogar noch mehr ist, lässt sich schwer überprüfen. Klar ist, das Haus löst beim ersten Blick Staunen aus und hält im Inneren Überraschungen bereit.

Kleiner Zimmerhof 15 lautet die Adresse

„Ja, ja, ja“, beschreibt Schlieker ihr Bauchgefühl, als sie das Fachwerkhaus mitten in der Wolfenbütteler Innenstadt für einen möglichen Kauf besichtigte. Die 39-Jährige stammt aus der Lessingstadt und kennt das Haus seit ihrer Kindheit. „Ich konnte es nicht fassen, dass lange kein Käufer gefunden wurde“, erinnert sich Schlieker. Viel Überzeugungskraft für ihren Partner habe es nicht gebraucht. Seit 2017 gehört dieses Schmuckstück mit der passenden Adresse „Kleiner Zimmerhof 15“ ihr.

Die mehr als 100 Quadratmeter Wohnfläche auf fünf Ebenen wirken überraschend großzügig. Das Haus wird zur Gartenseite deutlich breiter, bis auf 3,50 Meter. Ein Wintergarten lässt viel Licht hinein und eine langgezogene Rasenfläche gibt es auch. Schlieker spricht von einer „wahren Oase“ mitten in der Stadt. Derzeit vermietet sie an einen Bekannten.

Die Essecke zum Garten im schmalen Fachwerkhaus in Wolfenbüttel. Foto: Peter Steffen / dpa

Schmalstes Haus 1994 saniert

Für ein Fachwerkhaus wurde das Gebäude eher spät im Jahr 1751 gebaut, wie Schlieker berichtet. Der wenige Platz zwischen zwei Häusern diente zuvor als wichtige Brandgasse, um bei Feuern schnell Löschwasser aus der Oker beispielsweise zum nahegelegenen Schloss transportieren zu können. 1994 wurde das vom Zerfall bedrohte Haus grundlegend saniert und 2017 noch einmal renoviert.

Vorbesitzer war der ausgezeichnete Architektur-Professor Han Slawik aus Hannover. Vor allem dadurch bietet das Haus heute einige echte Highlights. Hingucker im Zentrum ist die zwölf Meter hohe Wendeltreppe umgeben von roten Stahlträgern. Davor und dahinter gibt es auf den Etagen neben Wohn- und Schlafzimmer auch ein Arbeitszimmer und einen Leseraum. Das über mehrere Stockwerke verteilte Bad bietet wegen der platzsparenden Einrichtung eine echte „ICE-Atmosphäre“, wie Eigentümerin Schlieker es nennt.

Sehenswürdigkeit von Wolfenbüttel

Die Stadt bezeichnet das Haus als sehr sympathische Sehenswürdigkeit. „Es beflügelt die Fantasie und macht neugierig darauf zu erfahren, wie es sich darin lebt“, beschreibt der für den Tourismus zuständige Björn Reckewell. Blogger seien daher schon zur Übernachtung eingeladen worden, um genau darüber zu berichten. Zurzeit vermietet Schlieker dauerhaft, kann sich aber später gut eine Ferienwohnung vorstellen. Bis zu vier Personen haben ihr zufolge gut Platz.

Die Duschkabine im Badezimmer des Hauses. Foto: Peter Steffen / dpa

An den Wochenenden ist Schlieker selbst oft mit ihrer Familie in dem Haus. Sie kommt dann gern mit den Passanten ins Gespräch. In ein paar Tagen will sie ihre Hochzeit in dem schmalen Fachwerk feiern, es dabei aber nicht nur coronabedingt bei einem engen Kreis belassen. dpa