Wolfenbütteler erwischt bei Trunkenheitsfahrt in Probezeit

Ein 19-jähriger aus Wolfenbüttel war am Samstag um 22.15 Uhr in Wendeburg-Harvesse (Landkreis Wolfenbüttel) in der Wendeburger Straße als Fahranfänger in der Probezeit mit seinem eigenen Suzuki-Geländewagen unterwegs, als er von einer Polizeistreife kontrolliert wurde. Da er vor Fahrtanritt – wenn auch nur geringe Mengen – Alkohol getrunken hatte, muss er sich nun in einem Verfahren wegen Verkehrsordnungswidrigkeiten verantworten. Er durfte nicht weiterfahren, so die Polizei.

