Mit dem Kanu zu Theophanu

Jetzt wird’s richtig Sommer! Schon in dieser Woche sollen die Temperaturen die 30-Grad-Marke überschreiten. Da könnte es in unseren Freibädern voll werden. Immer dran denken: Hygieneregeln beachten, Abstand halten – sonst könnte der Spaß mit steigenden Coronazahlen schnell vorbei sein. Ich saß neulich im Eiscafé in Schladen und ließ bei schönstem Wetter den Blick auf die Oker gegenüber schweifen. Dort befindet sich auch ein Bootsanlegesteg. Ein Fahrzeug mit Hänger und vier Kanus kam des Weges. Es dauerte nicht lange bis die Boote zu Wasser gelassen worden waren. Die Kanuten stiegen ein und los ging ihre Fahrt über die Oker. Am liebsten wäre ich von meinem Platz aufgesprungen, drüben eingestiegen und mitgefahren – kurz rüber zur Werla. Auch dort gibt es inzwischen einen Anleger. Also aussteigen und auf den Spuren der Kaiserin Theophanu wandeln!

Diskutieren Sie auf Facebook unter Wolfenbütteler Zeitung oder mailen Sie an