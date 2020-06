Motorradfahrerin verletzt sich bei Sturz in Börßum

Eine Motorradfahrerin ist laut Polizei am Dienstag, 23. Juni, gegen 16.15 Uhr bei einem Unfall auf der Hauptstraße in Börßum leicht verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen musste sie aufgrund eines vom rechten Fahrbahnrand anfahrenden Kleinbusses nach links ausweichen und stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem Kleinbus zu verhindern, so Wolfenbüttels Polizeisprecher Frank Oppermann.

Sachschaden von zirka 800 Euro

Die 50-jährige Motorradfahrerin sei zu Fall gekommen und habe sich dabei verletzt. Am Motorrad sei Sachschaden in Höhe von zirka 800 Euro entstanden.

red