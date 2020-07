Im Wolfenbütteler Café Lambrecht wurden Konditoren ausgebildet

Im Café Lambrecht, über das Ortsheimatpfleger Adalbert Kursatzky in den vergangenen Wochen ausführlich berichtet hat, sind auch Lehrlinge ausgebildet worden. Karl Milkau war einer von ihnen. Aus dem Betrieb ging schließlich auch die Konditorenschule hervor, die zuletzt ihren Sitz am Neuen Weg in Wolfenbüttel hatte.

So habe Hermann Lambrecht senior als Konditormeister unter anderem auch Söhne Wolfenbütteler Konkurrenten wie zum Beispiel Karl Baars vom Kaffee Baars an der Kreuzstraße 8 ausgebildet. Er habe 1920 sein Lehrzeugnis bekommen und Mitte der 1930er-Jahre die Konditorei Benkendorff, Lange Herzogstraße 53/54 (heute Nordsee) übernommen.

Die Söhne Bernhard und Hermann lernten das Handwerk beim Vater

Auch Lambrechts Söhne Bernhard und Hermann hätten das Konditorhandwerk bei ihrem Vater gelernt. Sohn Hermann Lambrecht junior habe Ende der 1920er-Jahre vor der Handwerkskammer Braunschweig seine Konditormeisterprüfung mit „sehr gut“ abgelegt. Am 1. Mai 1929 habe er mit 30 Jahren das elterliche Café übernommen. Seine Gäste hätten ihm den Spitznamen „Männe“ gegeben. 1938 habe sich Lambrecht senior nach Braunschweig-Querum zurückgezogen, so Kursatzky.

Hermann Lambrecht junior sei in die Fußstapfen seines Vaters getreten. Karl Milkau, noch heute im Braunschweiger Land bekannter Konditormeister, der von 1950 bis 1952 im Hause Lambrecht seine Lehre absolvierte, erinnert sich noch heute gern an seine Lehrzeit: Gern habe er das Konditorhandwerk erlernt, besonders aber das Backen des so beliebten Baumkuchens.

Karl Milkau erinnert sich auch noch an das tägliche Milchholen

Aber auch an Aufgaben wie das tägliche Milchholen im Milchgeschäft von Otto Hoffmeister, der genau gegenüber dem Hinterhofausgang des Lambrecht-Hofes an der Stobenstraße 12 seinen Laden hatte, habe Milkau nicht vergessen. Kursatzky: „Auch wurde die Geselligkeit mit den Mitarbeitern gepflegt. In der Backstube fanden zum Beispiel Faschingsfeiern statt.“

Hermann Lambrechts (sen.) erster, im Jahre 1897 geborene Sohn Bernhard, habe einige Jahre nach dem 1. Weltkrieg ebenfalls beim Vater eine Konditorlehre absolviert und 1926 in Leipzig die Meisterprüfung abgelegt. Bereits im Oktober 1927 habe Bernhard in der Lessingstraße 30 eine private Schule für Konditoreikunst gegründet, die am 3. Januar 1928 eröffnet worden sei.

„Einer der ersten Teilnehmer war übrigens Karl Baars, der bereits beim Vater von Bernhard die Konditorlehre und nun bei Bernhard am 28.11.1928 seine Konditormeisterprüfung bestand“, erzählt Kursatzky. Zwei Jahre später habe Bernhard seine Schule an den Neuen Weg 51a verlegt und sie bis zur Schließung im August 1939 geleitet.

Bernhard Lambrecht wurde Direktor der Meisterschule des Konditoreihandwerks

Am 1. September 1948 habe der Deutsche Konditorenbund (DKB) die Trägerschaft der „Meisterschule des Konditoreihandwerks“ übernommen. Bernhard sei Direktor geworden und habe diese bis 1969 geleitet. Kursatzky: „Die Schule war renommiert und international bekannt.“ Ende des Jahres 2004 wurde die Bundesfachschule für das Konditorenhandwerk geschlossen.