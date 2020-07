Unfall auf B79 bei Remlingen: Fahrer lebensgefährlich verletzt

Remlingen. Am späten Nachmittag ist es zu einem schweren Unfall auf der B79 bei Remlingen gekommen. Der Unfallfahrer wurde lebensgefährlich verletzt.

Bei einem schweren Unfall auf der B79 zwischen Remlingen und Semmenstedt ist am Montagabend ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Laut Feuerwehr krachte sein Pkw gegen einen Baum und überschlug sich.

Unfallwagen wurde vollständig zerstört

Gegen 17.15 Uhr am Montag befuhr der Fahrer (Jahrgang 1960) mit seinem Pkw die B79 in Richtung Wolfenbüttel. Zwischen Remlingen und Semmenstedt kam er aus bislang noch nicht geklärter Ursache von der Straße ab. Der Wagen krachte gegen einen Baum, überschlug sich und kam auf der Fahrbahnmitte zum Stehen.

Die Feuerwehr Remlingen befreite den lebensgefährlich verletzten Mann und sorgte für den Transport in ein Klinikum in Braunschweig. Wegen der Bergungsarbeiten war die B79 am Montagabend vollständig gesperrt.

Polizei und Feuerwehr waren mit einem Großaufgebot im Einsatz

Zu dem Einsatz waren Kräfte des Deutschen Roten Kreuz Wolfenbüttel mit einem Rettungstransportwagen sowie dem Hubschrauber Christoph 30 gekommen. Die freiwilligen Feuerwehren aus Remlingen und Semmenstedt sowie die Polizei Schöppenstedt waren ebenfalls zugegen.

