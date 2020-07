Fahrerflucht auf einem Parkplatz in Cremlingen

Cremlingen. Zu einer Fahrerflucht kam es am Donnerstag zwischen 13 und 14 Uhr auf der Straße Im Moorbusche in Cremlingen. Schadenshöhe: etwa 1000 Euro.

Der bislang unbekannte Fahrer eines Kleintransporters stieß beim Rückwärtsfahren gegen einen auf einem gegenüberliegenden Parkplatz in der Straße Am Moorbusche in Cremlingen abgestellten PKW. Anschließend flüchtete der Fahrer, ohne sich um den von ihm angerichteten Schaden gekümmert zu haben, teilt die Polizei mit. Sie gibt die Schadenshöhe mit etwa 1000 Euro an. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag zwischen 13 und 14.15 Uhr.

red