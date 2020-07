Unbekannte sind bei einem Einbruchsversuch in Wolfenbüttel an einer Nebeneingangstür gescheitert. (Symbolbild)

Wolfenbüttel. Zu einem versuchten Einbruch kam es nach Polizeiangaben in der Nacht zum Donnerstag am Neuen Weg. Ziel der Unbekannten war ein Geschäft.

Unbekannte scheitern bei Einbruch in Wolfenbüttel an einer Tür

Unbekannte haben versucht, in ein Geschäft am Neuen Weg einzubrechen. Nach Angaben der Polizei war die Tatzeit am frühen Donnerstag gegen 1.20 Uhr. Die Täter, so heißt es, scheiterten allerdings an dem Versuch, eine Nebeneingangstür gewaltsam aufzubrechen. Sie seien anschließend in unbekannte Richtung geflüchtet. Die Schadenshöhe belaufe sich auf etwa 300 Euro.

red