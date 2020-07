Sickte: Unbekannter will 37-Jährigem ins Gesicht stechen

Zu einer versuchten gefährlichen Körperverletzung ist es am Freitag in Wolfenbüttel gekommen (Symbolbild).

Zu einer versuchten gefährlichen Körperverletzung ist es am Freitag in Sickte gekommen. Wie die Polizei am Samstag mitteilt, schlug ein Unbekannter einem 37-Jährigen in der Straße „Am Kamp“ zunächst durch die geöffnete Seitenscheibe seines Pkw mit der flachen Hand ins Gesicht.

Unbekannter will 37-Jährigem mit einem Kugelschreiber ins Gesicht stechen – Polizei sucht Zeugen

„Anschließend versuchte der Beschuldigte mit einem Kugelschreiber dem Opfer in das Gesicht zu stechen“, berichtet die Polizei weiter. Dem Opfer gelang es, mit seinem Auto zu entkommen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05331) 9330 zu melden. Der Vorfall ereignete sich gegen 14.14 Uhr.

red