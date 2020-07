Ivica Lukanic tritt zur Bürgermeisterwahl 2021 in Wolfenbüttel an.

Ivica Lukanic tritt als Bürgermeisterkandidat in Wolfenbüttel an

Das Bündnis unabhängiger Wähler (BuW) unterstützt den parteilosen Ivica Lukanic bei der Bürgermeisterwahl 2021. Das teilt die Partei am Mittwochvormittag mit. Bei einer Mitgliederversammlung habe sich das Bündnis einstimmig für derzeitigen städtischen Baudezernenten entschieden.

„Das Bündnis unabhängiger Wähler sieht in Herrn Lukanic einen engagierten und für Wolfenbüttel außerordentlich erfahrenen und versierten Kandidaten, dem die Zukunft der Stadt am Herzen liegt. Als langjähriger Mitarbeiter der Stadtverwaltung und als Baudezernent hat er dies bereits unter Beweis gestellt und bringt zudem die, aus unserer Sicht, zwingend notwendige Verwaltungserfahrung für das Amt des Bürgermeisters mit“, teilt Martina Sharman, Vorsitzende des Bündnisses mit.

Lukanic stellt Programm vor

In der Versammlung habe Lukanic sein Konzept den BuW-Mitgliedern vorgestellt. In Kürze wolle der städtische Baudezernent die Eckpunkte seines Programms auch der Öffentlichkeit vorstellen, heißt es in der Mitteilung der Partei.

Vor knapp einer Woche hat die SPD ihren Kandidaten für die Bürgermeisterwahl vorgestellt. Der 36-jährige Dennis Berger soll für die Sozialdemokraten ins Rennen gehen.

Wie die anderen Partei die Bürgermeisterwahl planen, finden Sie hier.