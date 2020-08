Unbekannte stehlen Aufsitzmäher in Schladen

Einen Aufsitzmäher haben Unbekannte zwischen Freitag, 18 Uhr, und Sonntag, 8.30 Uhr in Schladen gestohlen. Das Gerät der Marke Husqvarna stand nach Polizeiangaben in einem Raum eines Sportheims an der Straße Am Hagenberg. Die Täter seien auf bislang ungeklärte Art in den gesicherten Raum eingebrochen. Ein Einbruch in das Sportheim selbst sei misslungen. Der Schaden wird mit zirka 1100 Euro angegeben. Hinweise an die Polizei unter (05331) 9330.

red