Flüsse im Kreis Wolfenbüttel: Abpumpen von Wasser verboten

Die Flüsse und Bäche im Landkreis Wolfenbüttel führen viel zu wenig Wasser. Die Landkreisverwaltung untersagt daher ab Freitag, 7. August, das Abpumpen von Wasser aus allen Flüssen und Bächen im Kreisgebiet. Die Regelung gilt laut Pressemittelung der Verwaltung bis zum 31. August, um die Gewässer und den Wasserhaushalt zu schützen.

Eine entsprechende Allgemeinverfügung wurde demnach am Donnerstag, 6. August, im Amtsblatt veröffentlicht. Das gilt auch für die Privathaushalte oder Gewerbe, die derzeit eine gültige Erlaubnis durch den Landkreis haben. In begründeten Fällen erteilt die Untere Wasserbehörde eine Ausnahme, etwa, wenn eine gewerbliche Existenz bedroht ist. Voraussetzung dafür ist ein Antrag an die Untere Wasserbehörde, so der Kreis.

Regen und Grundwasser fehlen

„Es besteht die Gefahr, dass bei weiteren Wasserentnahmen der Naturhaushalt in den Gewässern dauerhaft gestört wird. Dies hätte schwerwiegende Folgen für den Wasserhaushalt und die Gewässerökologie. Wasser, was abgepumpt wird, kann derzeit nicht mehr durch Regen oder Grundwasser aufgefüllt werden.“

Der Kreis überwache die Einhaltung des Verbots. Verstöße seien eine Ordnungswidrigkeit und könnten mit Bußgeldern bis zu 50.000 Euro geahndet werden. Kontakt: (05331) 84439.

red