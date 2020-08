Wolfenbüttel. Die spannende Stadtführung beginnt auf dem Stadtmarkt, wo es sogleich eine blutige Geschichte gibt. Und noch so mancher Aufreger folgt.

Thomas Ostwald bringt Gäste an Tatorte in Wolfenbüttel

Giftmischer, Attentäter, Mordgrube – zu einer Reise in das dunkle Wolfenbüttel mit spannenden und gruseligen Geschichten hatte Stadtführer Thomas Ostwald am Wochenende eingeladen. Startpunkt war der historische Stadtmarkt, auf dem 1836 die letzte öffentliche Hinrichtung stattgefunden hatte.

Morde an zwei Menschen

„Hier muss ungefähr das sogenannte „Blutgerüst“ gestanden haben“, erzählte Ostwald den Teilnehmern vor dem Standbild mit Brunnen schmunzelnd. Der Doppelmörder Heinrich Valentin Lüders wurde einen Kopf kürzer gemacht. Lüders hatte die Morde an zwei Menschen gestanden, weitere ihm zur Last gelegte indes vehement bestritten. Der Stadtmarkt sei an jenem Tag komplett überfüllt gewesen mit neugierigen Bürgern.

„Auch in der Lessingstadt hat es aufregende Verbrechen gegeben. Wir werden einigen Orten begegnen, an denen Giftmorde oder Attentate verübt wurden, an denen bekannte Persönlichkeiten wie Casanova und General Riedesel einst lebten und wirkten“, gab der Guide den Zuhörern mit auf den 90-minütigen Rundgang.

Ein eifersüchtiger Täter

So führte der Weg vom Stadtmarkt über die Kanzleistraße zum Kornmarkt und dem neuen Erbprinzenpalais, in dem Carl Wilhelm Ferdinand gelebt hat. Hier berichtete der Ostwald über einen eifersüchtigen Attentäter, ehe der Rundgang weiter zum Holzmarkt führte, wo sich die Geschichte um den Giftmörder Dombrowsky abgespielt haben soll. Es hielten sich hartnäckige Gerüchte, er habe seine Ehefrau vergiftet. „Tatsächlich fand man bei der Exhumierung Arsen“, sagte Ostwald. Er wurde schließlich als Mörder überführt und hingerichtet. Auf dem Sterbebett gab allerdings seine Mutter später zu, die ungeliebte Schwiegertochter selbst vergiftet zu haben.

Weitere Ziele waren die Kommissstraße mit der bekannten Krone von Schweden und dem dortigen Aufenthalt Casanovas. Im Bogen führte der Weg weiter durch die Passage zum General-Riedesel-Haus. Er war ein braunschweig-wolfenbüttelscher General, der die britischen Truppen während des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges unterstützte. Als ein Mann von der Wache desertierte, wurde er eingefangen und zum Tode durch Erschießen verurteilt. Allerdings überlebte er, da nur Pulver verschossen wurde. Es sollte lediglich eine Warnung gewesen sein für andere Abtrünnige.

Über das kleine Schloss

Weiter zum Schlossplatz (kleines Schloss), wo der Göttinger Kommerzienrat Scharff eine Tuchfaktorei errichtete – mit Zuspruch von Herzog Carl I (1762). Doch offenbar war Scharff völlig unfähig oder ein Betrüger, denn trotz erfolgreichen Starts für die herzögliche Armee mündete das Geschäft im Konkurs. Scharff war offensichtlich nicht in der Lage, zu wirtschaften, lebte in Saus und Braus, gab Unsummen aus, ohne Rechenschaft abzulegen.

Eine Liebes-Schmunzelgeschichte spielte sich zudem in Klein Venedig ab mit dem Hauptdarsteller Wilhelm Busch.

Mit seiner großen Erzählfreude und spritzigen Art, die Dinge darzustellen, erfreute Thomas Ostwald die Teilnehmer, die seine informativen und spannenden Beiträge schätzten.