Illegale Steinbarriere entfernt: Die Wedde kann wieder fließen

Am Dienstag ist die illegal errichtete Steinbarriere im Flussarm der Wedde bei Schladen wieder entfernt worden. „Das Wasser kann jetzt wieder wie gewünscht in den neu gestalteten Arm der Wedde fließen. Am Mittwochvormittag hatte sich die Niedrigwasserrinne im Bachverlauf schon wieder gut gefüllt“, berichten Bürgermeister Andreas Memmert und der Wasserverband Peine.

Dementsprechend fließt weniger Wasser durch die links danebengelegene Rohrleitung in Richtung Schladen ab. „Das funktioniert jetzt genau so, wie es geplant war und im letzten Jahr mit dem naturnahen Bachverlauf umgestaltet worden ist“, so der Verband.

Steinbarriere leitet Wasser fälschlicherweise ab

In der vergangenen Woche wurde die von Unbekannten errichtete Steinbarriere entdeckt. Diese führte zu einer Umleitung des Bachwassers in Richtung der Leitung, die erst bei einem gewissen Wasserstand durchströmt werden soll.

Dieser Wasserstand war bei dem derzeitigen heißen und trockenen Wetter nicht gegeben. Dadurch konnte das Wasser nicht mehr wie gewünscht in den umgestalteten Weddebach in Richtung Oker fließen.

red