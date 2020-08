Wolfenbüttel: Salawo findet Helfer zum Abreißen des Gartenhauses

Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe Peine-Salzgitter packten bei den Arbeiten im Gemeinschaftsgarten mit an.

Vor fast genau einem Jahr fiel das Gartenhaus, welches zum Salawo-Gemeinschaftsgarten gehört, einem Brand zum Opfer. Nun haben die Verantwortlichen des Awo-Projektes das Haus zusammen mit Helfern abgerissen, um Platz für ein neues zu schaffen.

Über den Verein „Brücken bauen“ konnte das Salawo bei der Beseitigung des Brandschadens Unterstützung erhalten, teilt der Awo-Kreisverband Salzgitter-Wolfenbüttel mit.

Zu Beginn des Jahres habe der Verband die Anfrage über den Verein gestellt, ob ein Unternehmen aus der Region bereit wäre, beim Abriss zu helfen. „Glücklicherweise konnte sehr bald ein Unternehmen gefunden werden“, wie es in einer Pressemitteilung heißt: Die Verkehrsbetriebe Peine-Salzgitter GmbH stellten Mitarbeiter zur Verfügung, die am sogenannten „Social Day“ in einer sozialen Einrichtung aushelfen wollten.

Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe packen beim Abriss mit an

Vier Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe Peine-Salzgitter wie auch Britta Barthauer und Hamit Aras vom Salawo packten nun gemeinsam an und rissen das Gartenhaus im Gemeinschaftsgarten ab. In wenigen Stunden sei die Arbeit erledigt gewesen, so die Awo – jetzt könne ein neues Gartenhaus bestellt werden. Britta Barthauer und Hamit Aras bedankten sich anschließenden mit einem leckeren Frühstück bei den engagierten Helfern.

Der Salawo-Garten ist im Kleingärtnerverein Katzenmeer über den Eingang „Am Bache“ zu erreichen und hat die Garten-Nummer 104. Interessierte, die sich ehrenamtlich im Salawo-Garten engagieren möchten oder gern Pflanzen für den Gemüsegarten spenden möchten, können sich im Salawo melden unter (05331) 9846333 oder per Mail salawo@awo-wolfenbuettel.de. Familien können zudem den Garten nach Rücksprache über das Wochenende buchen. Voraussetzung ist, dass es sich dabei um Menschen aus einem Haushalt handelt. Feiern sind derzeit im Garten nicht gestattet.

red