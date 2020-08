Unbekannter durchwühlt Autos in Wolfenbüttel

Das Blaulicht eines Polizeiautos leuchtet. Die Polizei ermittelt, nachdem am Wochenende mehrere Autos in Wolfenbüttel durchsucht worden sind. (Symbolbild)

Wolfenbüttel. Die Polizei prüft außerdem, ob der Täter in Zusammenhang mit einem Fahrraddiebstahl am Sonntagmorgen steht.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind in Wolfenbüttel mehrere Autos durchwühlt worden. Die Polizei vermutet, dass ein einzelner Täter dafür verantwortlich ist – bislang ist dieser unbekannt.

Die durchsuchten Autos parkten demnach auf Grundstücken in den Straßen Am Schiefen Berg und Am Forst – teilweise unverschlossen, so die Polizei. Aus zumindest einem Wagen soll der Täter eine geringe Menge an Bargeld entwendet haben. Außerdem wurde aus einer Garage ein Rennrad entwendet, welches jedoch in einer Entfernung von zirka 200 Metern wieder auftauchte.

Unbekannter wird bei Fahrraddiebstahl gefilmt – Tatzusammenhang?

Am Sonntagmorgen, gegen 6 Uhr, entwendete zudem ein unbekannter Täter ein Trekkingrad der Marke Victoria, welches unter einem Carport eines Grundstückes Am Schiefen Berg abgestellt war. Hier sei der mutmaßliche Täter beim Diebstahl von einer Überwachungskamera gefilmt worden, teilt die Polizei mit. Die Beamten ermitteln nun, ob es einen möglichen Tatzusammenhang gibt.

Zum entstandenen Schaden kann die Polizei noch keine Angaben machen. Hinweise nimmt sie unter (05331) 9330 entgegen.

red