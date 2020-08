Wolfenbüttel: Polizei stoppt Fahrradfahrer mit 2,66 Promille

Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet in der Dunkelheit. Am Dienstagabend hielt die Polizei in Wolfenbüttel einen Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss an. (Symbolbild)

In der Dietrich-Bonhoeffer-Straße hat die Wolfenbütteler Polizei am Dienstag gegen 18 Uhr ein Radfahrer angehalten, dessen Alkoholtest einen Wert von 2,66 Promille aufwies. Das berichtet die Polizei in einer Mitteilung.

Der 33-Jährige sei den Beamten abends aufgefallen, weil er „mit einem offensichtlich verkehrsunsicheren Fahrrad“ und zudem noch in starken Schlangenlinien in Richtung Ludwig-Richter-Straße unterwegs gewesen sei, so die Beamten. Ein entgegenkommendes Auto hätte zudem bis zum Stillstand abbremsen müssen, um einen Zusammenstoß mit dem Mann zu verhindern.

Polizei sucht nach Zeugen – insbesondere dem Autofahrer

Nach dem Alkoholtest ordneten die Polizisten eine Blutprobe an und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen, die den Mann beobachtet haben. Gesucht wird insbesondere der unbekannte Autofahrer. Die Polizei ist erreichbar unter (0533) 9330.

red