Zu einem Unfall kam es am Mittwoch in Wolfenbüttel.

Wolfenbüttel. Zu einem Zusammenstoß zweier Autos kam es am Mittwoch in Wolfenbüttel. Dabei wurde das Auto einer 35-Jährigen umgeworfen, die Frau wurde verletzt.

Autos kollidieren in Wolfenbüttel – 35-Jährige verletzt

Leicht verletzt wurde eine 35-Jährige am Mittwoch, 17.39 Uhr, bei einem Unfall auf der Harzburger Straße in Halchter. Laut Polizei war ein 18-Jähriger mit seinem Auto aus einer Parkbucht gefahren, als die 35-Jährige, die aus Richtung Wolfenbüttel in Richtung Ohrum fuhr, gerade die Stelle passierte. Es kam zur Kollision, bei der das Auto der Frau umgeworfen wurde.

Verletzte wird ins Klinikum Wolfenbüttel gebracht

Die Verletzte wurde ins Klinikum gebracht. Der 18-Jährige und die beiden anderen Insassen seines Wagens blieben unverletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr musste ausgelaufene Betriebsstoffe beseitigen und die Fahrbahn reinigen.

kor