Auch Singles bekommen in Wolfenbüttel Plätze im Theater

Auf dem Stadtmarkt ist ein Zeltpavillon aufgebaut, in dem Stammkunden Theaterkarten buchen können. Am Stand stehen hier (von links) Anke Potrykus, Alexandra Hupp und Bürgermeister Thomas Pink.

Das fragt unsere Leserin Ilka Blüthgen aus Salzgitter.

Die Antwort recherchierte Stephanie Memmert.

Unsere Leserin schreibt, sie gehöre zu den vieljährigen Theaterbesucherinnen, die schon das neue Programm erhalten und somit ein Vorkaufsrecht hätten. „Die Aussage von Theaterleiterin Alexandra Hupp, ,Kultur ist ein Lebensmittel’ fand ich sehr interessant. Bleibt mir doch als Einzelperson der Zugang zu diesem Lebensmittel verschlossen“, sagt Ilka Blüthgen. Auf Seite 12 des Programmheftes habe sie die Aussage gelesen „kein Angebot von Einzelplätzen“.

Einverständniserklärung auf dem Bestellformular geben

„Ja, es werden keine Einzelplätze verkauft. Aber es besteht die Möglichkeit im Rahmen der Bestellung sein Einverständnis zu geben, dass man neben eine fremde Person gesetzt wird“, antwortet Thorsten Raedlein, Pressesprecher der Stadt Wolfenbüttel. Im Spielzeitheft könne auf dem Bestellformular, das sich auf Seite 263 befinde, diese Einverständniserklärung angekreuzt werden.

Die Mitarbeiterinnen der Theaterkasse sammelten diese Einzelbestellungen und buchten die Plätze entsprechend ein. Raedlein: „Dennoch möchten wir darauf hinweisen, dass aufgrund der aktuell geringen Platzanzahl – maximal ein Drittel des eigentlichen Saalplanes – keine Garantie gegeben werden könne, dass alle Bestellwünsche erfüllt werden können. Immer ist es ein Abwägungsprozess, was darf und was kann zurzeit umgesetzt werden, weshalb wir unsere Maßnahmen laufend dem geltenden Erlass der Landesregierung anpassen. Die schlechtere Alternative wäre, auf sämtliche freiwilligen Angebote in Gänze zu verzichten und damit alle auszuschließen.“

Im Zeltpavillon können Stammkunden Karten buchen

Auf dem Stadtmarkt steht derzeit ein Zeltpavillon, in dem Stammkunden Karten buchen können. Mehr als 140 Vorstellungen stehen zur Auswahl. Der freie Karten Vorverkauf startet am 19. September. Die Abonnements und Wahl-Pakete setzen in dieser Spielzeit aus. Stammkunden können Veranstaltungen bereits ab dem 1. September buchen. Sie haben ein Vorkaufsrecht. Kartenbestellungen sollen hauptsächlich schriftlich erfolgen (postalisch, per Fax oder online).

Karten: (schriftlich!) Theaterkasse des Lessingtheaters, Stadtmarkt 7A, 38300 Wolfenbüttel. Fax: (05331) 86507. Online: www.lessingtheater.de ab 19. September.

