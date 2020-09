Wolfenbüttels neue Ansprechpartnerin für die Wirtschaft

Das Amt für Wirtschaftsförderung und Tourismus der Stadt Wolfenbüttel hat eine neue Leitung und ist umgezogen. Das teilt die Verwaltung mit. Annette Junicke-Frommert ist demnach die neue Amtsleiterin und folgt somit Dietrich Behrens nach, der von Bürgermeister Thomas Pink Ende Juni in den Ruhestand verabschiedet worden war.

Ortswechsel ins Löwentor

Mit dem Umzug in die Büros im zweiten Obergeschoss im Löwentor (Zugang über den Seiteneingang im Großen Zimmerhof) stand für die bisherige Leiterin der Personalabteilung der Stadt gleich der Wechsel vom bisherigen Standort der Wirtschaftsförderung in der Kanzleistraße in die Löwenstraße 1 an, heißt es in der Mitteilung.

Verabschiedung in neuen Räumen

Dieser ist abgeschlossen und Dietrich Behrens wurde zur Übergabe der Amtsgeschäfte als einer der ersten Besucher in den neuen Büros begrüßt. Annette Junicke-Frommert freut sich auf die neuen Aufgaben, so die Stadt, und steht unter (05331) 86360 fortan als Ansprechpartnerin im Bereich der Wirtschaftsförderung zur Verfügung.

red