Stefan Brix (Grüne) will Wolfenbüttels Bürgermeister werden

Die Wolfenbütteler Grünen schicken 2021 Stefan Brix ins Rennen um das Bürgermeisteramt. Auf der Mitgliederversammlung am Montag nominierten die Mitglieder des Ortsverbandes den Kommunalpolitiker einstimmig. Das teilten die Grünen in einer Pressemitteilung am Mittwoch mit. Wolfenbüttels Bürgermeister Thomas Pink (parteilos) räumt nach zwei Amtsperioden Ende kommenden Jahres seinen Schreibtisch im Rathaus.

Grünen-Kandidat will Verkehrswende vor Ort einleiten

In seiner Bewerbungsrede kündigte Stefan Brix laut Pressemitteilung an, in der Stadt für mehr Lebensqualität sorgen zu wollen. Den Schlüssel sieht der seit 1996 in Wolfenbüttels Kommunalpolitik Aktive in einer Energie- und Verkehrswende, die vor Ort beginnt: „Strom muss vor Ort erzeugt und verbraucht werden und mit mehr Radverkehr in der Stadt haben wir weniger Lärm und Abgas und stärken wir den Handel vor Ort. Außerdem ist der Tourismus ein Wirtschaftsfaktor, der noch wesentlich ausgebaut werden muss“, wird er in der Mitteilung zitiert.

Letzte Bewerbung von Brix missglückte

Der Grünen-Politiker Stefan Brix wollte schon bei der letzten Bürgermeisterwahl im Jahr 2014 Wolfenbüttels Bürgermeister werden werden. Damals war die Kandidatur von Brix an der fehlenden Anmeldung durch seine Partei gescheitert.

Wer will noch ins Rathaus?

In das Rennen um das Bürgermeisteramt gehen zudem Dennis Berger (SPD) und Ivica Lukanic (parteilos). Der derzeitige städtische Baudezernent Lukanic wird unterstützt vom Bündnis unabhängiger Wähler (BuW). Andere Bewerber wurden bislang nicht öffentlich nominiert.