Besondere Veranstaltungen im Wolfenbütteler Lessingtheater

Coronabedingt musste in diesem Jahr das Theaterfest zur Spielzeiteröffnung ausfallen. Bei diesem Fest informieren sich viele Theaterfreunde auch über das neue Theaterprogramm und lassen sich vom Theaterteam Tipps geben. Auf welche Veranstaltungen sich Mitglieder des Theaterteams in der neuen Spielzeit besonders freuen, das verraten sie uns an dieser Stelle.

Die Nachfrage nach Theaterkarten sei auch in diesem Jahr recht gut, berichtete Theaterleiterin Alexandra Hupp. Nur einige ältere Stammkunden würden sich noch zurückhalten. Es gebe natürlich einige Veranstaltungen, die recht schnell ausgebucht waren, zumal coronabedingt auch nicht alle Plätze im Lessingtheater zur Verfügung stehen. Aber gerade in den so genannten Nischenprogrammen würde es noch Karten zu kaufen geben. Hupp wies zudem darauf hin, dass Theatergänger auf jeden Fall auf einen Theaterbesuch verzichten sollten, wenn sie akute Erkältungsprobleme hätten. Die bereits erworbenen Karten würden dann gegen Gutscheine oder auch gegen eine Rückerstattung zurückgenommen. Über noch vorhandene Theaterkarten könne man sich stets unter www.lessingtheater.de informieren. Und hier sind nun die Tipps zu besonderen Veranstaltungen im Lessingtheater.

Alexandra Hupp, Theaterleitung: Ganz ohne Worte, dafür mit fantasievollen Mitteln, trotzen die anarchischen „Clowns“ vom Theater an der Ruhr einem Sturm, der die Gesellschaft verändert. Der ist nicht in Windstärke zu messen, dafür am Grad des Misstrauens und der Angst. Wie Roberto Ciulli dies in hintergründig-skurriles Theater umsetzt, ist ganz große Bühnenkunst. Aufführung am 11. November, 19.30 Uhr.

Anke Potrykus, Assistenz Theaterleitung: Erleben Sie Rabih Mroué und das Dance on Ensemble mit herausragenden Tänzerinnen und Tänzern über 40 Jahren. Ein besonderer Abend mit zwei Choreografien und gleichzeitig das Finale der Tanzland-Förderung. Ein »Muss« für jeden Tanz-Fan. 6. November, 19.30 Uhr.

Katharina Lienau, Theaterpädagogik: Mein Tipp für die Adventszeit: „Olaf, der Elch“. Ich freue mich auf die neuen Gastspielpartner „Theater Anna Rampe“, wunderbare Puppenspielkunst aus der Hauptstadt und zwei besonders charmante Weihnachts-Profis. Für Kinder ab 4 Jahren einfach das Buch mit Olaf-Geschichten von Volker Kriegel und das Theater-Ticket in den Nikolaus-Stiefel stecken. 7. bis 11. Dezember.

Vanessa Wodniczak-Pless, Öffentlichkeitsarbeit: Wie wäre es, den gigantischen Speicher unseres Gehirns mittels neuer Technologien auszulesen und sichtbar zu machen, zu teilen oder gar in andere zu verpflanzen? „Brain“ nimmt das Publikum mit und lässt es Teil eines fesselnden tänzerischen und theatralen Ereignisses werden, das die Kategorien von Innerem und Äußerem aufbricht. 5. März 2021, 19.30 Uhr.

Carsten Schrader, Öffentlichkeitsarbeit: Sebastian Kautz als Spieler der Figuren und Gero John am Cello beeindrucken seit Jahren mit ihren Inszenierungen. In dieser Spielzeit besuchen sie uns mit der „Schachnovelle“, ein abgründiger Seelentrip. Ein besonderer Abend voll atemloser Spannung und ausdrucksstarker Bühnenkunst. 23. und 24. Oktober, 19.30 Uhr und 25. Oktober 2020, 11 Uhr.

Lena Simon, Kulturprojekte, Lessingfestival: Ich empfehle „Vor dem Sturm“, weil mich der multisensorische und immersive Inszenierungsstil von krügerXweiss begeistert. Ihre Auseinandersetzung mit gesellschaftspolitischen Fragen, in diesem Fall dem brisanten Begriffspaar „Recht & Geschichte“, verspricht einen kontroversen Abend, der die Zuschauer sicherlich nicht „nachwirkungsfrei“ entlässt. 3. und 4. Februar 2021, 19.30 Uhr.

Sylvia Matysik, Kulturverwaltung: Das Schauspiel „Aus großer Zeit“ berührt nicht nur wegen seiner authentischen Familiengeschichte, sondern beeindruckt vor allem angesichts der beeindruckenden Inszenierung und seiner Protagonisten. 5. und 6. Februar 2021, 19.30 Uhr.