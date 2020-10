Kita Rüsselbande baut Zeitungszelt in Wolfenbüttel

Wolfenbüttel. Einfach mal verkriechen können: Jedes Kind wünscht sich von Zeit zu Zeit eine Höhle oder ein Zeltdach, um eine Weile für sich zu sein. Wie das funktionieren kann mit einem Zelt Marke Eigenbau, haben die Vorschulkinder der Kindertagesstätte „Rüsselbande“ des Deutschen Kinderschutzbundes aus Wolfenbüttel ausprobiert. Sie waren während ihrer Waldwoche jeden Tag im Lechlumer Holz unterwegs – und gleichzeitig beschäftigten sie sich auf ihren Waldtouren mit dem Projekt Tageszeitung im Kindergarten (Taki) unserer Zeitung, das in jedem Jahr rund 5000 Kindergartenkinder in der Region spielerisch die Tageszeitung näherbringt.

Idee entstand beim Frühstückskreis

Bei einem Frühstückskreis entstand die Idee: Wir bauen ein Zelt. Und zwar aus Ästen – davon lagen im Wald viele herum – und aus den ausgebreiteten Seiten der Tageszeitungen. Die hatten die Kinder sowieso jeden Tag dabei. Mit Wollfäden banden sie zwei Stützgerüste aus Ästen zusammen, ein querliegender Ast diente als Verbindung der Gerüste. Mit Klebeband hefteten die Kinder schließlich mehrere Zeitungsseiten zu eine großen Papierplane zusammen und warfen sie über den Quer-Ast. Fertig war das Zeitungszelt. „Nur regnen darf es jetzt nicht“, stellte Kita-Kind Elina treffend fest.

Verschiedene Stationen auf dem Erlebnispfad

Erzieherin Yennhi, die die Waldwoche mit verschiedenen Stationen auf dem Wald-Erlebnispfad im Lechlumer Holz mit ihrer Kollegin Christina auf die Beine gestellt hatte, sagte: „Wir wollen durch den Umgang mit Natur-Materialien und der Zeitung die Kreativität und Neugierde der Kinder anregen und fördern.“

Fragen rund um die Zeitung

Stichwort Neugierde: Pfiffig wie sie sind, nutzten die Kinder vor ihrem Papierzelt sitzend die Gunst der Stunde. Sie sagten sich: Wenn schon mal ein Zeitungsreporter da ist, dann stellen wir ihm doch einfach alle Fragen rund um die Zeitung, die uns so unter den Nägeln brennen. Wie entsteht eine Zeitung? Wer faltet eigentlich die Zeitung? Warum sind so viele Fotos in ihr? Und wie kommen die Fotos da rein? Schreibst du alle Texte selbst? Wirst du auch über uns schreiben? Minutenlang ging das Frage-Antwort-Spiel hin und her.

Was wurde in der Woche gelernt?

Nachdem alle Fragen gestellt und alle Antworten gegeben waren, erzählten die Kinder, was sie in ihrer Waldwoche gelernt haben. „Wir dürfen wegen der Tiere im Wald nicht laut schreien“, sagte Ida. „Und wir dürfen keinen Müll liegenlassen“, erzählte Elisa. Jakob ergänzte: „Man soll auch keine Äste abreißen und nicht überall herumklettern.“ An all das hielten sich die „Rüsselbande“-Kinder vorbildlich und hatte, so sagte es Daniel „richtig viel Spaß“.