CDU Wolfenbüttel geht mit Haak ins Rennen um Pinks Nachfolge

Nun hat auch die CDU als letzte der größeren Parteien im Wolfenbütteler Stadtrat einen Kandidaten für die Nachfolge von Thomas Pink (parteilos) als Wolfenbüttels Bürgermeister nominiert: Es handelt sich um Dr. Adrian Haack, der sich auch um die CDU-Kandidatur für den Bundestag im Wahlkreis Wolfenbüttel/Salzgitter/Goslar beworben hatte. Zuvor hatten ihre Kandidatur bereits bekanntgeben: Ivica Lukanic als unabhängiger Kandidat, Stefan Brix (Grüne) und Dennis Berger (SPD).

In einer Pressemitteilung teilte uns der CDU-Stadtverband mit: „Die CDU Wolfenbüttel hat als Volkspartei der Mitte den Anspruch, die Zukunft unserer Stadt Wolfenbüttel verantwortungsvoll zu gestalten. Nach der Anhörung und Vorstellung verschiedener Interessenten und Bewerber war sich die Findungskommission einig, dass nur ein ,unverbrauchter’ und unabhängiger CDU-Kandidat diesem Anspruch gerecht wird.“ Im Zuge des Wettbewerbs um die Bundestagskandidatur sei in der CDU der Entschluss gereift, Adrian Haack aus Wolfenbüttel als den geeigneten Kandidaten für das Bürgermeisteramt durch den Stadtverbandsvorstand vorzuschlagen.

Adrian Haack sei ein Sohn der Stadt Wolfenbüttel, der als promovierter Politikwissenschaftler und derzeitiger Büroleiter eines Spitzenpolitikers die politische Erfahrung für das Bürgermeisteramt mitbringe und zudem in Berlin sowie Hannover bestens vernetzt sei, heißt es weiter in der CDU-Pressemitteilung: „Er ist der Richtige, um die Folgen der Pandemie für die lokale Wirtschaft und die kommunalen Finanzen zu meistern, die notwendige Modernisierung der Verwaltung voranzutreiben, die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger mittel- und langfristig zu sichern sowie den kulturellen Reichtum Wolfenbüttels und dessen Vielfalt zu bewahren.“

Haack hat gleichzeitig seine Bewerbung auf die Bundestagskandidatur zurückstellt, so dass sich am Donnerstagabend nur noch vier Bewerber um die CDU-Kandidatur für den Bundestag in der Wolfenbütteler Lindenhalle bewerben werden.