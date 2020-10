„Für den Radschnellweg muss die beste Trasse gewählt werden“

Martin Langer und Thilo Neumann vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) erläuterten im Interview, warum ein Radschnellweg nach Braunschweig sinnvoll ist und warum sie die Trassenführung entlang des Lechlumer Holzes präferieren. Sie gingen dabei auch auf die öffentlich gewordene Kritik von Anwohnern des Schiefen Berges an diesem Vorhaben ein.

Haben Sie die negativen Meinungsbekundungen insbesondere von Anwohnern des Schiefen Berges zum Radschnellweg und insbesondere zur Trassenführung des Radschnellweges entlang des Lechlumer Holzes überrascht?

Neumann: Einerseits ja, denn es gibt derzeit gar nichts zu entscheiden. Der Regionalverband wird ein Büro mit der Planung beauftragen und erst nach der ersten Planungsphase – vermutlich 2021 - geht es wieder in die kommunalen Gremien. Andererseits verwundert die Ablehnung nicht, weil sich viele Leute nicht in die Situation von Fahrradpendlern hineinversetzen können.

Wie gehen Sie mit dieser Kritik um? Was entgegnen Sie den Kritikern, die durch einen Radschnellweg eine Beeinträchtigung des Wohnwertes ihrer Häuser, aber auch Auswirkungen auf Natur, Umwelt und die Waldtiere befürchten?

Langer: Zuallererst mit Aufklärung. Es ist einfach falsch zu behaupten, dass der Fußverkehr eingeschränkt wird. Vielmehr muss ein parallel laufender Weg für Fußgänger mit geplant werden. Für ein Miteinander wird es klare Regeln geben. Der gesamte Weg westlich des Lechlumer Holzes ist bereits heute stark verdichtet, ein Teil auch asphaltiert. Für Tiere ändert sich nicht viel, wenn der Weg etwas breiter wird. Der Wohnwert der Häuser sinkt aus unserer Sicht nicht, vielleicht steigt er sogar.

Warum setzt sich der ADFC für einen Radschnellweg von Wolfenbüttel nach Braunschweig so vehement ein? Gibt es überhaupt genug Nutzer für eine derartige Verbindung?

Neumann: Auch das Anzweifeln des Potenziales eines Radschnellweges Braunschweig-Wolfenbüttel ist fragwürdig. Dazu gibt es Untersuchungen der Metropolregion und des Regionalverbandes, die für alle einsehbar sind. Die Verbindung nach Braunschweig ist auch deshalb so attraktiv, weil sie nur gute 10 Kilometer lang ist – eine Entfernung, die fast jeder mit einem Pedelec locker fahren kann.

Welche Vorteile hätte ein Radschnellweg gegenüber den derzeitigen Radwegeverbindungen von Wolfenbüttel nach Braunschweig?

Langer: Ein Radschnellweg soll nach den allgemein gültigen Vorgaben eine ganzjährig nutzbare, schnelle, direkte, komfortable und – wo möglich – bevorrechtigte Verbindung darstellen. Durch unterschiedlich hohe gefahrene Geschwindigkeiten muss das gegenseitige Überholen möglich sein. Keine der derzeitigen Verbindungen würde den Kriterien entsprechen oder würde sich leicht dazu umbauen lassen.

Warum präferiert der ADFC eine Trassenführung vom Alten Weg entlang des westlichen Randes des Lechlumer Holzes mit anschließender Extra-Brücke über die Autobahn?

Neumann: Wieder wegen der schon genannten Kriterien und der Lage der Wolfenbütteler Wohngebiete. Es ist tatsächlich die direkteste Verbindung, die wegen der überwiegenden Lage der Wohngebiete im Osthälfte der Stadt am meisten Pendler aufnehmen kann.

Und was spricht gegen den von den Kritikern angesprochenen anderen möglichen Trassen nach Braunschweig?

Langer: Der Weg über den Sternhausberg kann über den Neuen Weg nicht vernünftig erreicht werden, lässt sich nicht entsprechend verbreitern und trifft auf die viel zu schmale derzeitige Autobahnüberquerung. Die Kälberangervariante scheitert an der Hochwasseranfälligkeit und die Verbindung von Groß Stöckheim nach Leiferde liegt für sehr viele Bewohner viel zu weit westlich, sie wird nicht angenommen werden.

Kritisiert werden auch die enormen Kosten.

Neumann: Natürlich ist das viel Geld. Interessanterweise werden die Millionen, die in den Kraftfahrzeugverkehr gesteckt werden, selten kritisiert, obwohl diese durch den Steuerzahler subventioniert werden. Der Radschnellweg ist eine Maßnahme für den Klimaschutz, der wird auch Geld kosten. Ein „immer weiter so“ mit dem Setzen auf herkömmliche Mobilitätsformen wird langfristig viel teurer.

Sind Investitionen in den Radverkehr nicht sogar effektiver als Investitionen in den Autoverkehr?

Langer: Investitionen in den Radverkehr wie auch in die anderen Verkehrsträger des Umweltverbundes sind auf alle Fälle nachhaltiger. Außerdem hat der Radverkehr einen riesigen Nachholbedarf, auch weil die Verkehrsplanung sich in den letzten Jahrzehnten auf den motorisierten Verkehr fokussiert hat.

Bei manchen Stellungnahmen hat man das Gefühl, dass bereits morgen die Bagger anrücken, um den Radschnellweg zu errichten. Aber es hat ja erst die Planungsphase begonnen. Wann rechnen Sie mit dem Bau und dann mit der Fertigstellung eines Radschnellwegs von Wolfenbüttel nach Braunschweig?

Neumann: Das wird leider noch lange dauern. Der Bundestagsabgeordnete Victor Perli hatte Anfang September im Bundesverkehrsministerium nach dem Zeit- und Kostenplan gefragt: der Bau wird erst 2024 beginnen. Bis dahin wird noch viel über die Trasse und über die Kosten debattiert werden.

Abschließend: Befürchten Sie, dass das Projekt noch scheitern könnte?

Langer: Nein, Radschnellwege sind gut geeignet, Verkehrsanteile vom Auto auf das Fahrrad zu verlagern. Das wurde endlich erkannt und wird umgesetzt werden. Die Trassenführung steht noch nicht fest, sie hängt auch davon ab, wo der Radschnellweg von Braunschweig kommt. Aber das prognostizierte Potenzial wird nur erreicht, wenn die beste Führung gewählt wird. Der Regionalverband erkennt immer mehr die Erfordernisse umweltverträglicher Verkehrsmittel und die Kommunen werden angesichts der zunehmenden Klimaprobleme folgen.