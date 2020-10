Welche Ausstellungen in Wolfenbüttels Museen geplant sind

Unabhängig von der künftigen Unterstützung durch einen wissenschaftlichen Beirat geht die Arbeit in den beiden städtischen Museen in Wolfenbüttel, im Museum Schloss Wolfenbüttel und im Bürgermuseum, weiter. Im städtischen Kulturausschuss verrieten Museumsleiterin Dr. Sandra Donner und der wissenschaftliche Mitarbeiter Markus Gröchtemeier jetzt, welche Ausstellungen und Aktionen in den nächsten Jahren geplant seien.

Planungen Schloss Museum: Derzeit laufe noch die Tony-Cragg-Ausstellung, die mit 5000 Besuchern ein großer Erfolg sei, so Donner. Die für Ende Oktober geplante Fortsetzung der Reihe „Geschichte im Schloss“ könne wegen der Corona-Pandemie vorerst nicht fortgesetzt werden. Fest eingeplant ist jedoch eine Ausstellung, die in Kooperation mit dem Universitäts- und Stadtmuseum Rinteln entstanden sei und von November bis März 2021 im Schloss gezeigt werden soll. Es handelt sich um die Ausstellung „Magie des Lichts“ mit Experimenten und optischen Illusionen, die zum Mitmachen anregen soll. Danach sei von April bis September 2021 eine Ausstellung mit dem Titel „Made in Wolfenbüttel - Gilden, Manufakturen, Globalplayer“ vorgesehen. Dabei soll anhand von Produkten, Erzeugnissen, Erfindungen und Werbemitteln Wolfenbütteler Industrie- und Wirtschaftsgeschichte dargestellt werden. Vorgesehen sei dabei auch, Flüchtlinge und Vertriebene als „Motor der lokalen Wirtschaft“ darzustellen. Ab Oktober 2021 soll es dann unter dem Titel „Goldglanz und Glasuren“ um Handwerkstechniken vom Mittelalter bis heute gehen, berichtete Donner, die auch einen Ausblick auf 2022 gab. Dann sind Ausstellungen über die Garnisionsstadt Wolfenbüttel unter dem Arbeitstitel „Soldaten in der Stadt“ sowie über Wolfenbüttels Straßen unter dem Titel „Handelsstraßen, Wasserwege, Verkehrsadern“ geplant. Planungen des Bürgermuseums: Das Museum will sich in den nächsten Monaten nach Angaben von Markus Gröchtemeier vorrangig mit dem Thema Jugendkultur und Jugendprotest in Wolfenbüttel von 1945 bis 2021 beschäftigen. Er berichtete weiter: „Typische Exponate der Jugendkultur, interaktive Medienstationen, Musik und szenische, großformatige Bilder sollen bunt und farbenfroh die ganze Bandbreite und Entwicklung zentraler Jugendthemen darstellen.“ Außerdem werde derzeit die Dauerausstellung im Bürgermuseum verändert und erweitert. Diese Arbeiten sollen Ende des Jahres abgeschlossen sein. So wird zum Beispiel die Ausstellung durch die Biografie des von den Nazis umgebrachten Gewerkschaftsvertreters Fritz Fischer erweitert. Auch die Texte zum Beispiel für die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg werden überarbeitet. Hinzugenommen werde in die Ausstellung die Zeit des Ersten Weltkrieges.