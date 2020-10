Gleich mehrfach beschäftigte sich der städtische Kulturausschuss auf seiner jüngsten Sitzung mit der Geschichte der jüdischen Mitbürger. Zum einen nahm der Ausschuss zur Kenntnis, dass innerhalb der Verwaltung mit der Anlage einer Datenbank begonnen wurde, in der alle jüdischen Einwohner Wolfenbüttels zwischen 1930 und 1945 erfasst werden sollen.

Grundlage für diese umfangreiche Recherchearbeit ist die Einwohnermeldekartei der Stadt, die aber nur noch in digitaler Form vorliegt. Die Ursprungskartei sei in der Vergangenheit vernichtet worden, berichtete der wissenschaftliche Mitarbeiter der Museen, Markus Gröchtemeier. Die Datenbank soll Teil der bereits bestehenden Website zu den Stolpersteinen in Wolfenbüttel werden. Geplant sei auch, eine Weltkarte mit den Flucht- und Deportationsorten der ehemals in Wolfenbüttel lebenden Juden zu erstellen. Das Projekt soll im Frühjahr 2022 abgeschlossen werden.

Einen Publikationszuschuss in Höhe von 2000 Euro gewährte der Ausschuss bei zwei Enthaltungen und einer Gegenstimme aus dem Kulturfördertopf für die von Jürgen Kumlehn geplante Veröffentlichung der Forschungsarbeit von Hans Schulze zur jüdischen Geschichte vom 17. bis ins 19. Jahrhundert.

Sogar 8600 Euro wird ein Modell der 1938 abgebrannten Synagoge in der Lessingstraße im Maßstab 1:50 kosten, das vom Ausschuss beschlossen wurde. Das von den Grünen auf Anregung von Jürgen Kumlehn beantragte Modell könnte im Bürgermuseum aufgestellt werden, schlug die Ausschussvorsitzende Ulrike Krause (Grüne) vor. Das Modell soll so angelegt werden, dass Betrachter auch einen Blick in das Innere der Synagoge werfen können.