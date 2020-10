Wolfenbüttel. Durch ein gekipptes Fenster sind Einbrecher in eine Gaststätte in Wolfenbüttel gelangt.

Bargeld und Pfandflaschen haben unbekannte Täter zwischen Dienstag, 22.15 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr, in einer Gaststätte in Wolfenbüttel an der Salzdahlumer Straße gestohlen. Wie die Polizei meldet, gelangten die Einbrecher über ein auf Kipp stehendes Fenster in die Räume.

Die Schadenshöhe beläuft sich laut Polizeibericht auf etwa 350 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wolfenbüttel, (05331) 9330, in Verbindung zu setzen.

red