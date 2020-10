Am Freitagnachmittag ereigneten sich in der Wolfenbütteler Fußgängerzone zwei Taschendiebstähle.

Wolfenbüttel. Beim Bummeln in der Wolfenbütteler Langen Herzogstraße entwendeten Unbekannte Geldbörsen und Bargeld aus zwei Handtaschen. Die Polizei gibt Hinweise.

Handtaschendieb in der Wolfenbütteler Fußgängerzone unterwegs

Böses Erwachen beim Shoppen am Freitagnachmittag in der Wolfenbütteler Fußgängerzone: Unbekannte Täter entwendeten unbemerkt Geldbörsen und Bargeld aus zwei getragenen Handtaschen. Die Geschädigten bummelten zur Tatzeit durch die Geschäfte in der Langen Herzogstraße. Der entstandene Schaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf zirka 200 Euro. Ein Tatzusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei Wolfenbüttel erbittet Hinweise unter: (05331) 933-0.

Keine Handys in Außentaschen tragen

Die Bundespolizei rät, immer nur so viel Bargeld mitzunehmen, wie man benötigt, nie offen mit Bargeld zu hantieren und die EC-Karte und PIN-Nummer nicht zusammen aufzubewahren.

Um sich vor Taschendiebstahl zu schätzen, informiert die Polizei weiterhin, Geld, Kreditkarten, Papiere und andere Wertsachen immer eng am Körper zu tragen und verschlossene Innentaschen zu nutzen. Keinesfalls sollten Geldbörsen, Wertsachen und Mobiltelefone in Außentaschen untergebracht werden. Hand- und Umhängetaschen sollten mit dem Verschluss zum Körper und vor dem Bauch getragen werden, Rucksäcke im Gedränge vor dem Körper.

Mögliche Trick der Taschendiebe

Wenn man angerempelt wird oder die eigene Kleidung scheinbar unbeabsichtigt beschmutzt wird, sollte man achtsam sein. Dies könnte ein Trick sein, um an das Geld zu gelangen.