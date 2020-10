Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Frankfurter Straße in Wolfenbüttelkontrollierten Beamte der Polizei Wolfenbüttel am Samstagmorgen gegen 3 Uhr einen 52-jährigen Autofahrer aus Salzgitter. Dabei stellten die Beamten eine deutliche Alkoholbeeinflussung beim Fahrer fest. Der Test ergab einen Wert von 2,12 Promille. Eine Blutprobenentnahme, die Sicherstellung des Führerscheines sowie die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens waren die Folgen.