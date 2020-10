Corona: Wolfenbütteler Labor weist Virus in einer Stunde nach

Schnell Klarheit schaffen: Im Wolfenbütteler Klinikum ist es mittlerweile möglich, dass im Falle eines Corona-Verdachts ein Schnelltest nach etwa einer Stunde Auskunft darüber geben kann, ob ein Patient an Covid-19 erkrankt ist oder nicht. Möglich ist das aufgrund der neuen Testmöglichkeiten, die im klinikeigenen Labor geschaffen wurden.

„In diesen stürmischen Zeiten ist es sehr wichtig für uns, ein Labor im Haus zu haben“, erklärt Kinan Rifai, Chefarzt für Innere Medizin und ärztlicher Leiter des Labors. Die kritischste Frage zu Beginn der Pandemie sei gewesen, welches Labor alle Proben aus dem Klinikum auswerten kann. Denn schnell hatte sich herausgestellt, dass der erste Partner, das Städtische Klinikum Braunschweig, nicht das gesamte Probenvolumen aus Wolfenbüttel abarbeiten konnte.

Kleinste Mengen des Coronavirus nachweisen

Die Wolfenbütteler Mediziner nahmen daraufhin Kontakt mit der Technischen Universität Braunschweig auf (wir berichteten). „Ein Forschungslabor der TU hat uns geholfen, das Aufkommen zu bewältigen“, berichtet Rifai. Diese Kooperation mit der Braunschweiger Uni ruht mittlerweile. Die Klinikleitung hat sich für die Anschaffung eines Schnelltest-Geräts entschieden.

Chefarzt Kinan Rifai (rechts) ist der ärztliche und Michael Zypro der technische Leiter des hausinternen Labors des städtischen Klinikums Wolfenbüttel. Foto: Maria Osburg

Zwischen 55.000 und 60.000 Euro hat die Klinik in die Anschaffung des Apparats und der dazugehörigen Geräte und Instrumente investiert. Zur Anwendung kommt ein sogenannter PCR-Test, erläutert Michael Zypro, technischer Leiter des Labors. Dieses Testverfahren weist Erbgut des Coronavirus (SARS-CoV-2) nach. Ist der Test positiv, liegt eine Infektion mit dem Virus vor. „Das ist ein sehr empfindliches Nachweisverfahren“, erläutert Professor Rifai, „man kann damit kleinste Mengen des Virus nachweisen.“

Alle stationär behandelten Patienten werden getestet

Das PCR-Verfahren sei sehr anspruchsvoll, so der Mediziner weiter. Einen klassischen PCR-Test darf ein Labor wie das im Wolfenbütteler Klinikum nicht durchführen. Dafür seien spezifische Geräte und eigens geschulte Spezialisten notwendig. „Aber wir haben das Glück, nun ein solches PCR-Schnelltest-Gerät zu besitzen“, sagt Rifai. Damit werden einige Schritte gespart, die sonst im Labor gemacht werden müssten. Die Probe wird in die Kartusche gegeben und in das Gerät eingesetzt, das dann nach Spuren von genetischem Material des Coronavirus sucht. „Wir testen alle Patienten, die stationär aufgenommen werden“, erklärt Rifai.

„Wir brauchen eine Stunde für den Test“, berichtet Laborchef Zypro. Aktuell werden nach Angaben des Krankenhauses hausintern zwischen 33 und 50 Proben pro Tag analysiert. Zu externen Vertragspartnern werden bis zu 25 Proben täglich versendet. Im Wolfenbütteler Testlabor könnten täglich aber bis zu 96 Proben einzeln untersucht werden.

Test-Kits sind teuer

Doch nicht alle Proben werden einzeln analysiert. Nur bei Verdachtsfällen, die in die Notfallambulanz kommen, wird dieses Verfahren eingesetzt. Bei Patienten, die zwar ungeplant kommen, aber keine Symptome aufweisen, wird das sogenannte Proben-Pooling angewendet. Dabei testen die Labor-

Alle Patienten, die im städtischen Klinikum Wolfenbüttel stationär aufgenommen werden, werden auf das Coronavirus getestet. Foto: Maria Osburg

Mitarbeiter vier Proben gleichzeitig. Ist der Test positiv, wird noch einmal einzeln analysiert, wer an dem Coronavirus erkrankt ist. „Pooling macht Sinn, wenn die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass die Tests negativ sind“, erklärt Rifai. So könnten Tests gespart werden. Schließlich sind die begrenzt – und teuer. Ein Test für die Wolfenbütteler Schnelltest-Maschine kostet im Einkauf 42 Euro. Die Stückzahlen sind begrenzt.

Corona-Test nur Teil der Diagnostik

Das Klinikum Wolfenbüttel kann nicht so viele Test-Kits erwerben, wie es möchte. Die Hersteller rationieren nach eigenen, nicht bekannten Kriterien die Tests für ihre Kunden, weil sie mit der Produktion nicht hinterherkommen, berichtet Rifai. Derzeit bekommt das Krankenhaus in Wolfenbüttel alle zwei Wochen 300 Tests. „Wir haben genug Tests für unsere Patienten“, stellt Professor Rifai deutlich klar.

„Der Test ist sehr genau, aber es gibt nie eine hundertprozentige Sicherheit“, sagt der Chefarzt. Es sei möglich, dass ein Patient erst negativ und dann positiv getestet wird. „Der Test ist daher nur eine Säule der Diagnose Covid – neben klinischen Symptomen und einer Computertomographie der Lunge“, betont Rifai.