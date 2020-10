Corona: Wolfenbüttels Kreisverwaltung schränkt Zugang ein

Der Landkreis wird den Zugang zur Verwaltung ab Montag, 19. Oktober, einschränken. Ein Zugang, so heißt es in einer Mitteilung, sei nur mit vorheriger Terminvergabe möglich. Anliegen sollten bevorzugt per Telefon, E-Mail oder Brief geklärt werden. Für alle Landkreisgebäude gelte eine Maskenpflicht. Der Landkreis passe seinen Dienstbetrieb somit der aktuellen Situation sowie Rechtslage in Zeiten der Corona-Pandemie an.

Zuletzt habe es eine solche Zugangsbeschränkung vom 19. März bis Anfang Juni gegeben. Bürger könnten für ihre Anliegen vorab einen Termin per E-Mail oder Telefon vereinbaren. Sie erhielten dann auch Informationen zum Zugang. Straßenverkehrsabteilung, Recyclinghöfe und Bildungszentrum seien weiterhin ohne Terminvergabe geöffnet. Bei der Straßenverkehrsabteilung könne der Wartebereich im Gebäude der Zulassungsstelle nicht genutzt werden. Besucher müssten sich auf längere Wartezeiten außerhalb des Gebäudes einstellen. Das Bildungszentrum an der Harzstraße solle nur betreten werden, wenn ein Kurs oder Unterricht besucht werden sollten oder es ein konkretes Anliegen gebe.

AHA-Regeln sind einzuhalten

Für den Besuch der Verwaltung müssten die AHA-Regeln eingehalten werden: Abstand halten, Hygienemaßnahmen beachten und Alltagsmaske tragen. Für alle Besucher der Kreisverwaltung gelte fortan eine Maskenpflicht.

„Die Maßnahmen sollen sowohl die Bürgerinnen und Bürger als auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises schützen. Die Landkreisverwaltung bittet um Verständnis“, heißt es weiter.

Termine können telefonisch vereinbart werden

Wenn ein Termin benötigt werde, seien die entsprechenden Telefonnummern der unterschiedlichen Bereiche der Landkreisverwaltung hier auf einen Blick zu sehen: www.lkwf.de/termin

Aktuelle Informationen finden Interessenten auf der Corona-Virus-Themenseite: www.lkwf.de/corona Wolfenbüttel.

red