Wolfenbüttel. Einen Schaden von insgesamt 1500 Euro haben Unbekannte am Wochenende in Wolfenbüttel angerichtet: Sie zerkratzten drei Fahrzeuge.

Unbekannte zerkratzen in Wolfenbüttel drei Autos

Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag jeweils den Lack von drei PKW zerkratzt. Betroffen waren nach Polizeiangaben ein blauer VW Passat am Oderweg sowie ein roter Seat Leon und ein schwarzer VW Golf, die beide auf der Jahnstraße geparkt waren. Den Schaden gibt die Polizei mit zirka 1500 Euro an. Hinweise erhofft sie sich unter (05331) 9330.

red